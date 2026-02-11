张又侠落马｜ 习近平视讯慰问官兵：军队在反腐败斗争中经受革命性锻造

中央军委副主席张又侠落马半个多月后，中央军委主席习近平10日在北京八一大楼以视频方式检查全军战备值班和执行任务情况，慰问有关部队，致以诚挚问候和新春祝福。他说过，军队深入推进政治整训，有效应对各种风险挑战，在反腐败斗争中经受革命性锻造。

勉励用好武器提升战力

央视新闻报道，下午4时许，习近平来到八一大楼，同来自各军兵种和武警部队的9个单位视频通话。陆军某旅2营、海军安徽舰、空军航空兵某旅、火箭军某旅、军事航天部队某部、网路空间部队某部、信息支援部队某中心、联勤保障部队某仓库、武警部队某支队，依次向习主席报告战备值班和执行任务情况。

习近平以视频方式检查全军战备值班和执行任务情况。新华社

习近平慰问部队，勉励他们提高战斗力。新华社

习近平认真听取汇报，同他们亲切交流。看到官兵精神饱满、士气高昂，在各自岗位上扎实练兵备战，习近平给予充分肯定，勉励大家狠抓实战化练兵，用好手中武器装备，提高部队战斗力建设和运用水准。



习近平指出，过去的一年很不寻常、很不平凡。人民军队深入推进政治整训，有效应对各种风险挑战，在反腐败斗争中经受革命性锻造。全军广大官兵特别是基层官兵坚定听党话、跟党走，忠诚履职尽责，聚力攻坚克难，圆满完成各项任务，是完全过得硬、信得过的。

习近平强调，再过几天就是马年春节了，过节不忘战备是我军光荣传统。全军部队要加强战备值班，保持规定戒备状态，及时有效处置各种可能的突发情况，守护好祖国安宁和人民幸福。同时，要注意搞好工作统筹，把节日期间生活安排好。

中央军委副主席张升民等参加活动。