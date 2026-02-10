保利新楼盘︱郑州百万精装房变「发霉屋」 地板底满黑斑有小童肺炎

河南郑州有民众投诉，指由保利集团在郑州开发的一个新屋苑，大量价值百万元人民币的精装修单位入住约两年，便在地板底出现大面积发霉情况，令家居弥漫浓烈霉味，有3岁小童更因感染致肺炎，质疑开发商施工有问题。

2024年收楼入住率约五成

据自称是郑州高新区保利和光屿湖逸园的一名业主表示，代表多名邻居反映，该个由保利开发的屋苑，均是价值百万元的精装修单位，屋苑在2024年才收楼，居民2025年陆续搬入，逾1400户中，目前入住率约五成。



该业主指，自去年10月起，屋苑内陆续有住户传出，家中弥漫浓烈霉味，空气质素极差。直至有住户的3岁小孩因长满红疹，被医生诊断为霉菌感染引发的中度特应性皮炎，及初步诊断为肺炎。

消息引爆居民间的健康危机，纷纷仔细找查霉味源头，发现大量单位的地板下，一层名为「沟槽板」的夹层板材，长满黑色霉斑，部份更生虫。许多业主为了安全均搬出家居，在外暂租或入住酒店。

质疑「偷工减料」

业主质疑，实际施工与建筑图则不符，怀疑发展商「偷工减料」。他们指图则列明地板下的夹层应用水泥填平，但实际却使用了其他物料。

发展商「郑州展利置业有限公司」解释称，事件是因首年供暖，地暖「返潮」产生冷凝水所致。但业主反驳，许多单位从未开启暖气、甚至是未入住的「吉屋」，一样严重发霉。



业主更愤怒的是发展商的处理手法，只肯处理「发霉面积超过三分之一」的「严重发霉」单位，令接受检查的600多间「发霉屋」，只有200多户符合「严重发霉」标准。其他充斥浓烈霉味的单位则懒理。

事件扰攘数月仍未解决，许多业主至今有家归不得。业主们提出三点诉求，要求发展商彻查发霉根源并公开报告、彻底修复所有问题单位并赔偿业主损失，以及追究事件中可能存在的违规施工及监管不力问题。

据人民日报健康客户端指，霉菌容易随呼吸侵入鼻腔、支气管、肺部等人体呼吸系统，严重时会诱发肺部感染，还可能累及中枢神经系统，导致真菌性脑脓肿、脑膜炎等严重病症。