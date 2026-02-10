Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察︱虽远必诛 长臂管辖

即时中国
更新时间：08:49 2026-02-10 HKT
发布时间：08:49 2026-02-10 HKT

缅北「四大家族」明家、白家犯罪集团的骨干成员明国平、明珍珍、白应苍等15名电诈分子，最近在中国境内被执行死刑。不少网民拍手称快，欢呼「虽远必诛」。也有的心存疑惑，这算不算长臂管辖？这些外籍电诈分子为何能在中国审判、受刑？中国法院为甚么能审判发生在缅甸的罪行？

「四大家族」都是华裔，不少为了在中国生活置业享乐方便，买了中国身份证。如明珍珍户籍云南临沧，白应苍的户籍为云南保山，可视为中国籍电诈分子。要收拾他们比较容易，直接要求缅甸方面「交人」。

但被执行死刑的明国平，以及一审结束后病亡的白所成等都是外籍人士，为何也能要求「交人」？北京师范大学法学院教授黄风接受《新京报》采访指出，这些罪犯主要触犯了《刑法》中的三大管辖原则：属地管辖、属人管辖和保护管辖。「简单来说，不管你是不是中国籍，不管犯罪地点是否在中国，只要侵害对象是中国公民，中国法律就能依法处置，虽远必诛。」

这当中最受关注的是「保护管辖」，适用于外籍人员在中国领域外、针对中国国家或公民实施的犯罪，堪称中国法律对外追凶最锋利的剑。2011年的湄公河大案，中国已经行使「保护管辖」原则。当年，13名中国船员在湄公河流域被杀害，「金三角」特大武装贩毒集团首犯糯康等4人后来在老挝落网，移交中方，在昆明处死。

说到底，能否执行长臂管辖权，讲究的是国家实力和影响力。对于东南亚这些国家而言，中国是天朝上国，不敢得罪，大多数都会选择司法合作。但是，如果犯罪分子是洋人而且身处欧美，西方国家当然不会交人。即使是中国疑犯潜逃欧美，比如远华走私案主脑赖昌星1999年潜逃加拿大，也滞留12年，直至中方保证不会判死加拿大才将其遣返。

纪晓华

