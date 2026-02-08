8部贺岁片题材多元 新春档料呈多强争霸

《飞驰人生3》、《熊出没·年年有熊》等8部影片，现已定档今年中国春节贺岁片。据悉今次贺岁片受众差异显著，电影市场或从去年的「一超多强」回归「多强争霸」格局。

最长春节假利票房

目前已经定档的新片包括《飞驰人生3》、《镖人：风起大漠》、《惊蛰无声》、《星河入梦》、《熊猫计划之部落奇遇记》、《熊出没·年年有熊》等，包含喜剧、武侠、剧情、奇幻、动画、悬疑、萌宠等各种类型，每部影片都颇有特色，针对不同观影人群。

《飞驰人生3》将是今年贺岁片主力之一。

《惊蛰无声》是首部国家安全题材电影。

港星谢霆锋也有参演古装武侠电影《镖人：风起大漠》。

影视数据分析软件「灯塔专业版」发布前瞻报告，显示内地首部国家安全题材电影《惊蛰无声》年轻及女性观众「想看」占比突出；由吴京主演的古装武侠电影《镖人：风起大漠》更吸引男性观众；动画片《熊出没》在三四线城市「想看」人数断层领先。《惊蛰无声》、《飞驰人生3》、《镖人：风起大漠》料将构成今次春节档的头部主力阵营。

中新社报道指，去年在《哪吒之魔童闹海》带动下创下超95亿人民币的档期票房新高。今年春节假期长达9天，这个「史上最长春节档」被认为为电影票房冲高提供了更充裕的时间窗口。