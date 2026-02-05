驻京观察：「机王争霸赛」或登陆春晚

蛇年春晚，宇树科技凭借「机械人秧歌秀」一舞成名，成功引爆全民对人形机械人关注；转眼马年春晚，科技秀升级为「团战」，多间国产智能机械人扎堆登台，活脱脱一场机械人版「武林大会」。除宇树科技，魔法原子、银河通用、松延动力也相继官宣牵手春晚，4间公司「名号」各不相同：机械人合作伙伴、智能机械人战略合作伙伴、指定具身大模型机械人、人形机械人合作伙伴。看得网民直调侃：马年春晚这是要增设「机械人类」节目？干脆也办个颁奖礼，评评谁是春晚「机王」！

去年，国产人形机械人以马拉松、格斗等高难度「炫技」名场面。但热闹后，市场更关心「身怀绝技」的机械人能否融入生活。上述公司得以拿到春晚入场券，核心就在于产品设计偏向场景化落地，其春晚舞台展示也透着务实转向。

相关新闻：全球最快︱镜识科技Bolt跑速10米/秒 刷人形机械人纪录︱有片

相关新闻：小鹏科技︱人形机械人首秀摔趴 CEO：想起孩子学步｜有片

银河通用直言要在春晚「实地打工」，秀出其具身智能模型在舞台这种复杂多变的环境，自主决策、高效协作的交互能力。这间公司的机械人已进驻宁德时代等大型工厂「搬砖」，在医院、零售快闪店等场景也实现无人化运营。

魔法原子则拼「情商」，其人形机械人MagicBot Z1被定位感知情绪「小伙伴」，「萌宠」MagicDog侧重家庭陪伴；松延动力主打「性价比」，去年推出3.99万元（人民币，下同）「后空翻」机械人，售价低于万元的高性能「Bumi小布米」聚焦家庭教育场景。

这场机械人「团战」背后，是激烈的市场卡位与高昂的成本博弈。据称，马年春晚舞台席位费高至1亿元。行业领军企业智元机械人虽不参加春晚，却转而筹备全球首个由数百台机械人主导的「机械人奇妙夜」大型晚会，唱歌、跳舞、小品、走秀样样来，近期上线直播，抢占热度。

更值得关注的是，互联网巨头已全面进场。腾讯、阿里巴巴、字节跳动等透过投资深度入局，悄然打响「代理人战争」，争夺通向通用人工智能的具身智能入口。2026年或将成为行业「洗牌年」，相信进入马年，「机王争霸赛」将进一步升温。

杨浚源