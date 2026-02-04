泰柬边境电骗园区 惊现上海公安局实景
更新时间：11:40 2026-02-04 HKT
泰国军方日前公开位于泰柬边境小镇奥斯马（O’Smach）附近的电骗园区的情况，当中出现大量1:1布景，包括上海的公安局和越南的银行，协助诈骗。
边境冲突后园区遭泰军占领
综合外媒报道，泰国军方2日公开大量园区中的诈骗证据。该园区是泰国去年与柬埔寨爆发边境军事冲突时，被泰军所占领。
泰军的高级代表2日介绍，园区曾经住有数千人，大部份是人口贩卖的受害者，他们如不进行电骗活动，便会受到虐待。
泰军之后带媒体到其中一幢大楼参观，该六层高的建筑物，文件散满一地，包括潜在行骗的目标、联系方法表，以及诈骗话术的剧本等。
最特别的是，楼内有多个房间，被布置成不同国家的警察局、银行等实景，当中包括中国上海、巴西、新加坡和澳洲的警察机关，以及越南东方股份商业银行（OCB）等。
泰国皇家陆军情报局局长迪拉南（Teeranan Nandhakwang）当日表示说：「我们今天展示这个地方，是希望全世界都能看到它是如何被用作危害人类的犯罪基地。」
对此，柬埔寨内政部发言人索哈克（Touch Sokhak）表示，泰国以诈骗园区为借口发动军事攻击。他强调，柬当局正在打击诈骗活动，并承诺在4月前根除这个非法产业。
