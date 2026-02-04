Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰柬边境电骗园区 惊现上海公安局实景

即时中国
更新时间：11:40 2026-02-04 HKT
泰国军方日前公开位于泰柬边境小镇奥斯马（O’Smach）附近的电骗园区的情况，当中出现大量1:1布景，包括上海的公安局和越南的银行，协助诈骗。

边境冲突后园区遭泰军占领

综合外媒报道，泰国军方2日公开大量园区中的诈骗证据。该园区是泰国去年与柬埔寨爆发边境军事冲突时，被泰军所占领。

相关新闻：柬埔寨电骗｜江西男堕求职陷阱被标价2万美元 跳楼逃生险被活埋荒野

园区内放满诈骗用的各国警察制服与布景。泰国陆军FB
园区内放满诈骗用的道具与布景。泰国陆军FB
泰军的高级代表2日介绍，园区曾经住有数千人，大部份是人口贩卖的受害者，他们如不进行电骗活动，便会受到虐待。

泰军之后带媒体到其中一幢大楼参观，该六层高的建筑物，文件散满一地，包括潜在行骗的目标、联系方法表，以及诈骗话术的剧本等。

最特别的是，楼内有多个房间，被布置成不同国家的警察局、银行等实景，当中包括中国上海、巴西、新加坡和澳洲的警察机关，以及越南东方股份商业银行（OCB）等。

相关新闻：柬埔寨电骗｜福建男神志不清流浪街头 华商开直播助找家人

泰国皇家陆军情报局局长迪拉南（Teeranan Nandhakwang）当日表示说：「我们今天展示这个地方，是希望全世界都能看到它是如何被用作危害人类的犯罪基地。」

对此，柬埔寨内政部发言人索哈克（Touch Sokhak）表示，泰国以诈骗园区为借口发动军事攻击。他强调，柬当局正在打击诈骗活动，并承诺在4月前根除这个非法产业。

 

