楼市低迷︱地方卖地收入 4年减少4.6万亿元

即时中国
更新时间：10:11 2026-02-03 HKT
发布时间：10:11 2026-02-03 HKT

内地房地产市场低迷之下，2025年地方政府卖地收入（即土地出让收入）连续4年下跌。与2021年的高峰期相比，地方卖地收入减少了约4.6万亿元（人民币，下同），跌幅52.3%。专家预料卖地收入今年将继续下跌，但跌幅有望收窄。

河南同比降27.7%

近日，财政部公开数据显示，2025年地方政府国有土地使用权出让收入41518亿元，比2024年降14.7%，是2022年以来连续第4年出现两位数降幅。与2021年地方土地出让收入峰值（8.7万亿元）相比，去年地方土地出让收入减少了约4.6万亿元，降幅达到52.3%。

内地楼市低迷，连累地方卖地收入4年减少4.6万亿元。中新社
从具体省份来看，广东去年卖地收入同比下降11%，河南更大降27.7%，但北京市则出现4.7%的小幅增长。

「第一财经」引述粤开证券首席经济学家罗志恒说，卖地收入持续下滑，减少地方可用财力，加大偿债压力，预计今年将延续下滑态势，但降幅有望收窄。

他认为，在多轮房地产政策持续托底之下，内地楼市正逐步走出「硬着陆」风险，进入一个周期更长、过程更为温和但持续调整的阶段。

