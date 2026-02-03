中国观察：涉外司法亮剑 从严从速审判

缅北「四大家族」排队走上黄泉路。继明家11名罪犯上周在温州被执行死刑，白家犯罪集团案4名罪犯也在深圳伏法。明家从开庭到处死，前后仅仅11个月，几乎是「满门抄斩」；白家去年9月开审，11月宣判，12月24日裁定驳回上诉，到最高法院核准处死，前后仅仅4个半月。这种从速从严从重的审判模式，折射中国对极端电诈犯罪的零容忍态度，彰显了强大的执法震慑力。



缅北「四大家族」以白家势力最大，拥有最强大的私人武装和渗透地方政治的能力，在果敢地区直接控制着多个规模庞大电诈园区。75岁的家主白所成曾追随「果敢王」彭家声，2009年倒戈，曾任果敢自治区主席，强势掌控果敢14年，被移交中方之后判死，几天之后病亡，逃过死刑。

明国平、明菊兰、明珍珍被移交中国公安，各人已被执行死刑。公安部

「四大家族」不少骨干成员被引渡回中国，已全部进入司法程序。魏家的魏怀仁等案犯，去年10月被福建泉州检察院提起公诉。刘正祥家族成员也在去年10月，由福建龙岩检察院提起公诉，官方指刘家是「果敢首富」，电骗园区发展最快、非法获利最多，涉案资金超百亿。可以预料的是，他们亦逃不过极刑。

这是中国涉外司法的空前亮剑。官方背景的自媒体「牛弹琴」指出，至少创下两个史无前例：第一，这是中国司法机关史无前例大规模从国外抓捕罪犯回国受审。第二，这是中国司法机关史无前例大规模判处这些境外犯罪分子死刑。



缅北四大家族都是华裔，会说普通话，为了在中国生活置产享乐方便，买了中国身份证。结果，当中国要收拾他们时，以他们是中国公民为由，直接要求缅甸方面「交人」。天朝很生气，后果很严重！小国哪敢说不？

柬埔寨「电诈大王」、太子集团创办人陈志，加入柬国国籍多年，还获颁公爵，但当北京要人，洪森父子也不得不「割爱」。柬埔寨外交部称，发现陈志「透过伪造文件或在申请过程中提供虚假讯息」而取得柬埔寨国籍，去年12月撤销其国籍。换言之，陈志不管怎么折腾，始终是中国人，等待他的也将是极刑。

