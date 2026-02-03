Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江苏在建大桥塌落致5死 目击者：七、八人落水︱有片

即时中国
更新时间：15:14 2026-02-03 HKT
发布时间：15:14 2026-02-03 HKT

据新华社报道，江苏省盐城市响水县人民政府3日通报，2日17时46分，由中铁十二局承建的连申线月港大桥在施工过程中，发生系杆拱梁塌落事故。2人重伤，抢救无效死亡，3人失踪。搜救人员3日继续搜索，于早上11时许，找回3名失踪者遗体。

据附近商户表示，自己距离事发地约一公里，塌桥时听到大桥塌落的声音。另有目击者表示，港大桥刚于2025年12月装上拱梁，建设大桥的工人大多是外地人。事故发生后他到现场，看到水里有七、八个人，「有人在往岸上爬」。

低温环境增搜救难度

事故当场造成2人重伤，经送医抢救无效死亡，3人失联。

相关新闻：泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商

涉事大桥当时正处施工收尾作业，桥面人员集中。救援人员3日仍在通榆河水域搜索，但受低温环境增加搜救难度。

公开资料显示，月港大桥是连申线航道千吨级水运通道的关键节点，设计主跨95米，采用弯月形系杆拱结构，原计划于2026年9月通车。


 

 

 

