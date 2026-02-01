解放军报再评张刘落马 永远钉在耻辱柱上

中央军委副主席张又侠、中央军委委员兼参谋长刘振立1月24日落马后，《解放军报》昨日再次发表评论，措词严厉地指查处两人是「消除重大政治隐患的坚决斗争」，「腐败分子终将被永远钉在历史的耻辱柱上」。

题为《坚定反腐必胜、强军必成的信念信心》的评论指出，十八大以来，以习近平总书记为核心的中共中央坚决有力肃流毒、惩贪腐、除积弊，在新时代挽救、重塑、发展了人民军队，强调军队「越反腐就越坚强、越纯洁、越有战斗力」。



相关新闻：解放军大反腐｜军报斥张又侠严重践踏军委主席负责制 「非越反越腐而是越挖越深」

评论接着写道，腐败分子终将被永远钉在历史的耻辱柱上。对张又侠、刘振立等人的深挖彻查证明，不管职务多高、权力多大，在党纪国法面前一律平等，「对那些不知敬畏、以身试法的，涉及多少查多少，牵扯多深挖多深」。

文章坦承，当前尽管要面对一些短期的困难和阵痛，但「战胜困难、历经阵痛必将换来新生」，「如同炼钢时剔除杂质」。文章最后强调，全军要贯彻军委主席负责制，「坚决听习主席指挥、对习主席负责、让习主席放心」。

上月25日，《解放军报》曾发社论，指责张又侠和刘振立「严重践踏破坏军委主席负责制」，而去年对同样落马的军委原副主席何卫东、军委原委员苗华的表述只是「破坏军委主席负责制」，显示张、刘的问题更加严重。