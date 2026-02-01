Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

解放军报再评张刘落马 永远钉在耻辱柱上

即时中国
更新时间：10:35 2026-02-01 HKT
发布时间：10:35 2026-02-01 HKT

中央军委副主席张又侠、中央军委委员兼参谋长刘振立1月24日落马后，《解放军报》昨日再次发表评论，措词严厉地指查处两人是「消除重大政治隐患的坚决斗争」，「腐败分子终将被永远钉在历史的耻辱柱上」。

题为《坚定反腐必胜、强军必成的信念信心》的评论指出，十八大以来，以习近平总书记为核心的中共中央坚决有力肃流毒、惩贪腐、除积弊，在新时代挽救、重塑、发展了人民军队，强调军队「越反腐就越坚强、越纯洁、越有战斗力」。

相关新闻：解放军大反腐｜军报斥张又侠严重践踏军委主席负责制 「非越反越腐而是越挖越深」

评论接着写道，腐败分子终将被永远钉在历史的耻辱柱上。对张又侠、刘振立等人的深挖彻查证明，不管职务多高、权力多大，在党纪国法面前一律平等，「对那些不知敬畏、以身试法的，涉及多少查多少，牵扯多深挖多深」。

文章坦承，当前尽管要面对一些短期的困难和阵痛，但「战胜困难、历经阵痛必将换来新生」，「如同炼钢时剔除杂质」。文章最后强调，全军要贯彻军委主席负责制，「坚决听习主席指挥、对习主席负责、让习主席放心」。

上月25日，《解放军报》曾发社论，指责张又侠和刘振立「严重践踏破坏军委主席负责制」，而去年对同样落马的军委原副主席何卫东、军委原委员苗华的表述只是「破坏军委主席负责制」，显示张、刘的问题更加严重。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
影视圈
17小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黄大仙连锁酒家激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
饮食
21小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
23小时前
四川泸州花坛藏尸案，凶手改名整容潜逃28年终落网。
奇案解密︱老板娘借¥4万反遭害命埋尸花坛 凶手改名整容潜逃28年终落网
奇闻趣事
4小时前
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
投资理财
5小时前
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
旅游
20小时前
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
2026-01-31 09:00 HKT
巴黎警方捣破针对华人抢劫集团拘11人。（资料图片）
全国人大代表巴黎寓所失窃 贼人扑头抢6500万港元名表珠宝
即时国际
15小时前