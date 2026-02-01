Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

眼痛就医取出2.5cm原子笔头 深圳男：27年前被同学戳眼

近日，广东深圳一男子因眼痛就医，医生发现其眼眶处有异物。

在与医生充分沟通后，方先生同意在全麻下进行左眼眶探查术。术中，医生在眼眶深处发现一个被增生肉芽紧紧包裹著的白色环状物，竟是一截埋藏了27年的原子笔头。

至于这原子笔头的来历，方先生回忆称，自己在十八九岁的时候，在一次与同学的争执中，被笔尖戳眼受伤，当时在医院缝了3针，检查说没有什么问题。3年后，方先生受伤处出现一个小包块，但疼痛不明显，曾照过CT（电脑断层扫描）检查无异物。过后不疼不痒，因此他就没有太在意。

近日，方先生眼中的包块明显变大，红肿加剧，疼痛难忍，他这才就医，医生竟在其眼眶内发现一个2.5厘米长的笔头，比眼球的直径还长。医生通过手术将笔头取出时，笔头已被增生肉芽紧紧裹住。目前，方先生恢复良好。

医生特别提醒：若曾有眼部外伤史，即使伤口愈合，如出现局部反复红肿、包块、疼痛或不明原因视力下降，应及时到眼科详细检查，必要时结合多种影像手段排查，避免延误诊治。

