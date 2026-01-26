破冰实验︱安徽女滚水淋雪封挡风玻璃 全网追骂因一自私行为

北方多省正下大雪。安徽有女子看到网上传闻，指热开水为被雪盖的汽车除冰，会令挡风玻璃（大银幕）瞬间爆裂，于是科学精神发作，烧了一壶滚水到停车场做实验。由于女子直言不舍得拿自己的车来验证，于是随便把滚水倒到他人的车上，自私行为被全网骂翻。

称随便找他人汽车做实验

据快科技、大众网等报道，涉事女子21日放出短片到朋友圈，IP地址为安徽。片中女子表示，她因在短片平台看到，如把热开水倒到被厚雪覆盖的汽车「大银幕」上，会令玻璃炸开。

好奇之下，女子也烧了开水到停车场做实验，把滚水淋在泊在路边，积雪达7、8厘米厚的红色汽车的车头上，积雪随热水淋下纷纷融化滑开。当女子准备说热水不会令玻璃爆裂时，红色汽车的挡风玻璃随即发出一声清脆声音，疑是玻璃爆裂造成。

网民纷纷笑女子「人傻钱多」，冒险做这实验，随时要付上不菲维修费，但当有人问她「你浇谁家的车？」，女子竟直承「楼下随便找的车」、「这样我只要花钱就解决了，自己的车又心疼钱又心疼车」。

挨批后辩称车属妹妹

自私的答案，令网民愤怒，纷纷指责女子又蠢又坏」，「一点不内耗啊，你倒是浇自家的啊」，「抓她」，「为了流量，没底线了」，「这小车车主太倒楣」，「你行为不违法吗？」。



引发众怒后，涉事女子即澄清，指被她滚热水的车辆是其妹妹所有，并非无辜路人，但网民仍拒绝原谅。女子已关闭其账号及将原短片删去。

湖南万和联合律师事务所律师李健表示，若女子行为造成了他人车辆损坏，依法应当承担赔偿责任，情况严重的还可能面临被治安管理处罚。

报道解释，严寒中车头玻璃温度可能低至-20℃，与100℃的热开水，温差达120℃，远远超过玻璃40-50℃的承受极限，必然会造成炸裂或隐性损伤。

报道指，要安全除冰，应该采用汽车暖风机、喷雾除冰雪剂或手动刮冰。