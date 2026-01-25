内蒙冰雪乐园「挖掘机转雪圈」意外 疑铁链断裂游客被甩酿7伤︱有片

近年，内地个别冰雪乐园设有「机动游戏」，利用挖泥机拉著铁链不断旋转，而另一端由游客坐在「水泡」上。昨日，内蒙古呼和浩特大黑河军事文化乐园发生意外，挖泥机旋转时疑因铁链断裂，游客被甩出去，酿成多人受伤

据当时在乐园的游客忆述，自己正在排冰滑梯，听见一声巨响，见到游客都纷纷甩了出去，铁栅栏都被撞断。周日（25日）中午，网上的影片纷纷被删。

事发后多人在现场处理受伤游客。《华商报》

网民分享坐「挖掘机转雪圈」的影片。抖音@吉~

《华商报》「大风新闻」报道，出事是乐园的「挖掘机转雪圈」，至少7人不同程度受伤。乐园工作人员表示，事发后及时将伤者送医，「没有很大的事情」。伤者都是碰撞轻伤，已出院和作出赔偿，事故原因还在调查中。



有网民在社交平台上分享之前坐「挖掘机转雪圈」的影片，直言很幸运未有遇上意外。