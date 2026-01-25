内蒙冰雪乐园「挖掘机转雪圈」意外 疑铁链断裂游客被甩酿7伤︱有片
更新时间：14:55 2026-01-25 HKT
发布时间：14:55 2026-01-25 HKT
发布时间：14:55 2026-01-25 HKT
近年，内地个别冰雪乐园设有「机动游戏」，利用挖泥机拉著铁链不断旋转，而另一端由游客坐在「水泡」上。昨日，内蒙古呼和浩特大黑河军事文化乐园发生意外，挖泥机旋转时疑因铁链断裂，游客被甩出去，酿成多人受伤
据当时在乐园的游客忆述，自己正在排冰滑梯，听见一声巨响，见到游客都纷纷甩了出去，铁栅栏都被撞断。周日（25日）中午，网上的影片纷纷被删。
《华商报》「大风新闻」报道，出事是乐园的「挖掘机转雪圈」，至少7人不同程度受伤。乐园工作人员表示，事发后及时将伤者送医，「没有很大的事情」。伤者都是碰撞轻伤，已出院和作出赔偿，事故原因还在调查中。
有网民在社交平台上分享之前坐「挖掘机转雪圈」的影片，直言很幸运未有遇上意外。
最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
2026-01-23 18:55 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT