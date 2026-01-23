山东烂赌男22刀杀前妻 儿子睹行凶过程自责开门给父

山东临沂有烂赌欠债男子，去年8月，上门找前妻，22刀杀害妻子，抽完烟后报警，11岁儿子目睹父亲杀母的全过程，案后一直自责「开门给爸爸」。案件今日审理，法院择日宣判。

卖屋替夫还债

红星新闻、《大河报》报道，案中34岁死者来女士，2013年与彭某鑫结婚，育有一子。彭某鑫因沉迷赌博致债台高筑，来女士被逼卖屋及以信用卡替夫还债。至2022年，来女士起诉离婚，儿子归她抚养。

据来女士胞弟来先生指，彭某鑫离婚后不给抚养费，姐姐要打多份工抚养孩子，从她记事本可见，姐姐极之悭俭，一天有时候只花数元。



案发后，家属由警方处得知，案发当日，彭某鑫以探望儿子为由，引诱孩子开门，他带孩子下楼买零食后回家，并将女方推入房内，在儿子面前用刀杀害前妻。

不满前妻另找新对象

来先生指，姐姐身中22刀，重伤下仍奋力爬出房外求救，但最后仍伤重死亡。他指，被告行凶后在房内抽烟，之后自行报警。



案件今早在临沂开审，来先生下午指，被告在庭上全程在哭，法官问什么他答什么，「他在庭上虽然说了对不起，但是我们不接受。」

来先生指，庭上披露被告行凶动机，是指死者重新找对象。他又指，被告在作案前长时间恐吓来女士，包括发了很多杀妻案的图片。

被控故意杀人的彭某鑫，在上述证据及CCTV影片下，拒绝承认控罪，辩称自己是激情杀人。法院择期宣判结果。