Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

性商教母︱官媒批低俗「颠覆三观」 平台应监管

即时中国
更新时间：09:52 2026-01-23 HKT
发布时间：09:52 2026-01-23 HKT

「性商教母」周媛以夸张的眼神和肢体动作快速出圈，惟昨日多间媒体刊文指，相关课程用极具迷惑性和煽动性的话术，将正常的两性交往扭曲为「权力博弈」，让「女性魅力」异化成可售卖的商品，游走于低俗擦边与伪「情感咨询」的灰色地带，应受有关部门监管。

相关新闻：性商教母｜网红周媛教魅力修练吸金2400万 高价卖情趣用品惹热议

全国妇联旗下《中国妇女报》昨日发文称，周媛的课程以「自我提升」为名，行「自我矮化」之实，可谓「颠覆三观」，其内容游走于低俗擦边与伪「情感咨询」的灰色地带，网络平台应压实主体责任、加强审核。

评论指，女性魅力从来不需要由所谓「教母」来定义，也不应被窄化为取悦他人的表演。如今鼓励女性自信、自立、自我实现已成为普遍共识，面对「偏门修炼」，社会须回以清醒目光，对于其中的虚妄与陷阱，亦须深思与警惕。

「极目新闻」也刊评指，这类课程的片段在网络风行，其危害不可小觑。比如进一步强化了有害的性别刻板印象，与追求平等、尊重的现代性别观念背道而驰；制造对立和撕裂，会误导部分女性将男性视为「征服」物件，将女性视为「婚恋竞争者」，走上价值观歪曲的歧途；引流圈钱，污染网络生态，催生诈骗、传销等违法行为。

「红星新闻」则指出，「性商教母」或许只是性教育缺失造成的灰色地带的冰山一角。现代性观念更为成熟开放，但不少人面对性话题仍有羞耻感，进一步普及性知识、促进两性平等交往、合力构建亲密关系，都是待补的必修课。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
20小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
21小时前
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
23小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
19小时前
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
18小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
17小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波澜 准新娘家逢巨变 星二代儿子公布婚礼新安排惹担忧
60年代邵氏美人娶新抱突起波澜 准新娘家逢巨变 星二代儿子公布婚礼新安排惹担忧
影视圈
12小时前
钟镇涛章小蕙30岁女儿高调公开恋情 一动作证极甜蜜黐缠 生母早前曾力数阿B
钟镇涛章小蕙30岁女儿高调公开恋情 一动作证极甜蜜黐缠 生母早前曾力数阿B
影视圈
18小时前