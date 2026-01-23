性商教母︱官媒批低俗「颠覆三观」 平台应监管

「性商教母」周媛以夸张的眼神和肢体动作快速出圈，惟昨日多间媒体刊文指，相关课程用极具迷惑性和煽动性的话术，将正常的两性交往扭曲为「权力博弈」，让「女性魅力」异化成可售卖的商品，游走于低俗擦边与伪「情感咨询」的灰色地带，应受有关部门监管。



相关新闻：性商教母｜网红周媛教魅力修练吸金2400万 高价卖情趣用品惹热议

全国妇联旗下《中国妇女报》昨日发文称，周媛的课程以「自我提升」为名，行「自我矮化」之实，可谓「颠覆三观」，其内容游走于低俗擦边与伪「情感咨询」的灰色地带，网络平台应压实主体责任、加强审核。

评论指，女性魅力从来不需要由所谓「教母」来定义，也不应被窄化为取悦他人的表演。如今鼓励女性自信、自立、自我实现已成为普遍共识，面对「偏门修炼」，社会须回以清醒目光，对于其中的虚妄与陷阱，亦须深思与警惕。

「极目新闻」也刊评指，这类课程的片段在网络风行，其危害不可小觑。比如进一步强化了有害的性别刻板印象，与追求平等、尊重的现代性别观念背道而驰；制造对立和撕裂，会误导部分女性将男性视为「征服」物件，将女性视为「婚恋竞争者」，走上价值观歪曲的歧途；引流圈钱，污染网络生态，催生诈骗、传销等违法行为。

「红星新闻」则指出，「性商教母」或许只是性教育缺失造成的灰色地带的冰山一角。现代性观念更为成熟开放，但不少人面对性话题仍有羞耻感，进一步普及性知识、促进两性平等交往、合力构建亲密关系，都是待补的必修课。