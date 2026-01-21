Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

微短剧乱象︱父母为¥800片酬任婴儿淋雨冻到震 全网怒斥虐待︱有片

即时中国
更新时间：07:45 2026-01-21 HKT
发布时间：07:45 2026-01-21 HKT

中国微短剧急速发展，海外也大受欢迎，但业界也屡出乱象。近日，有微短剧的拍摄组，被指为了进度，以800元人民币片酬，让婴儿被人造大雨长时间淋身，哭得撕心裂肺也不理会。事件在网上炸锅，网民力斥剧组及婴儿父母涉及虐儿，呼吁官方介入调查。

呼吁警方介入调查

据内媒报道，短剧演员邢昀17日发「短剧总是这样折磨女人和孩子」一文，批评某剧组拍摄一场大雨戏，以洒水车制造滂沱大雨效果，由于女演员不能湿身所以全程撑伞，加上为省时间不肯以假人取代真婴儿，让一名约1岁大婴儿被大雨淋至全身湿透，「孩子被雨淋了好久，哭得撕心裂肺」。

相关新闻：鼓吹童婚?︱微短剧11岁女主嫁人生仔 被轰诱导娈童火速下架

而从网上流出的影片可见，婴儿因大雨长时间淋身，除了湿透外，也疑冻到身体打震，但剧组却未有理会，继续拍摄。

报道指，片中的婴儿演员，片酬800元，部分家长是因经济压力而接拍。

影片迅在网上激起极大反应，网民一面倒斥责剧组及家长涉及虐儿，如婴儿因淋雨致肺炎，后果可大可小。不少网民要求警方要介入调查事件，将向涉及虐儿的人追究刑责。

至发稿时，涉事剧组未就事件有回应，警方亦未有通报。

相关新闻：河南古村变「短剧村」 动物临记片酬可观狗¥600驴¥500

报道指，内地微短剧界，为追逐热点、压缩成本，普遍盛行「7天拍100集」的极限模式，儿童演员的休息权、健康权等基本权益成为首要牺牲品。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
16小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
9小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
11小时前
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
14小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
12小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
15小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
19小时前