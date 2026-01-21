微短剧乱象︱父母为¥800片酬任婴儿淋雨冻到震 全网怒斥虐待︱有片

中国微短剧急速发展，海外也大受欢迎，但业界也屡出乱象。近日，有微短剧的拍摄组，被指为了进度，以800元人民币片酬，让婴儿被人造大雨长时间淋身，哭得撕心裂肺也不理会。事件在网上炸锅，网民力斥剧组及婴儿父母涉及虐儿，呼吁官方介入调查。

呼吁警方介入调查

据内媒报道，短剧演员邢昀17日发「短剧总是这样折磨女人和孩子」一文，批评某剧组拍摄一场大雨戏，以洒水车制造滂沱大雨效果，由于女演员不能湿身所以全程撑伞，加上为省时间不肯以假人取代真婴儿，让一名约1岁大婴儿被大雨淋至全身湿透，「孩子被雨淋了好久，哭得撕心裂肺」。

而从网上流出的影片可见，婴儿因大雨长时间淋身，除了湿透外，也疑冻到身体打震，但剧组却未有理会，继续拍摄。

报道指，片中的婴儿演员，片酬800元，部分家长是因经济压力而接拍。

影片迅在网上激起极大反应，网民一面倒斥责剧组及家长涉及虐儿，如婴儿因淋雨致肺炎，后果可大可小。不少网民要求警方要介入调查事件，将向涉及虐儿的人追究刑责。

至发稿时，涉事剧组未就事件有回应，警方亦未有通报。



报道指，内地微短剧界，为追逐热点、压缩成本，普遍盛行「7天拍100集」的极限模式，儿童演员的休息权、健康权等基本权益成为首要牺牲品。