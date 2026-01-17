Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杀猪宴︱备桌百席涌入4万人变丧尸抢食 博主遭派出所约谈︱有片

即时中国
更新时间：09:11 2026-01-17 HKT
发布时间：09:11 2026-01-17 HKT

年关将近，江西丰城网红「卧龙哥」近日邀请网友来吃「杀猪宴」，不料来的人数高达4至5万，远超预期。网传现场一片混乱，网友蜂拥抢菜。对此卧龙哥道歉称筹备不足，当地派出所也对他展开约谈。


相关新闻：杀猪宴︱幼童「反枱」累大围无得食 含泪鞠躬道歉惹热讨︱有片

未上菜已被抢光

「卧龙哥」发视频称，自己一直想搞「杀年猪」活动，没想到被重庆网友「呆呆」抢先一步。1月14日活动当天自己准备了100桌酒席，菜包括3头猪、烤全羊、羊肉汤、烧烤串、1000只卤鸭脚、100箱哈密瓜，还有价值5万的烟花秀，没想到来的人远超接待能力。

相关新闻：重庆女子求助杀年猪 两日万人驱车帮忙

现场视频显示，菜还在锅里，就有很多人拿着碗涌上前，工作人员只能盖紧锅盖，牢牢护住。工作人员端托盘准备上菜，网友就蜂拥而上，一抢而光。一名粉丝称，自己当时抢到了一根粉，一半已嗦进嘴，还有一半在外面，硬生生被其他人给拽出去了。

 

