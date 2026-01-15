网红野景点︱徒步客「望郎归」频遇险 深圳宣布封山

位于深圳七娘山东南面的「望郎归」区域，近日再有登山客意外身亡。深圳大鹏半岛国家地质自然公园前晚发布公告，指「望郎归」片区属于未开放山域，「存在安全隐患」，决定封闭该区域。

未开放山域 存安全隐患

据上游新闻报道，本月11日，一名年约40岁男子在「望郎归」非开放区域发生意外死亡。据同行朋友称，死者过去曾接受心脏手术。大鹏新区南澳办事处证实，当日一名男子在丁心湖附近昏迷倒地，办事处第一时间配合警方开展救助，但男子经抢救无效身亡。



相关新闻：独行青年爬「望郎归」失联 4个月第4人

「望郎归」位于深圳第二高峰七娘山的东南面，与香港的西贡相对望，因山顶花岗岩经风化形似伫立眺望的女子而得名「望郎归」，有网民称之为深圳版「望夫石」。

去年，该区域接连发生行山客遇难事件。据了解，「望郎归」区域没有成形道路，没有手机信号，没有应急设备，当局呼吁勿冒险前往。