全红婵新造型成热搜 网民赞：少女味外溢

跳水奥运冠军全红婵一直以来也以短发示人，更曾被外界称为「假小子」，外媒甚至叫她「boy wonder」（神奇小子）。全红婵今日凌晨发布新微博，展示多张长头发照片，被网民大赞少女味浓浓，话题成为中午前的热搜榜三甲。



全红婵过去一直以爽朗的短头发出现公众面前，特别是出道之初仍未发育，甚至被外界误认她是男孩子。

继去年11月的全运会，全红婵初以较长的头发出赛后，她于今日零时30分，在微博连发多张照片，显示她在湛江田园采摘士多啤梨（草苺），当中网民聚焦到「婵宝」 的外型上。

网民发现，全红婵的头发已留长到及肩，配合她的休闲服装，被形容是「邻家甜妹」、「温柔感拉满」、「少女味越来越浓」、「实现换头式成长」等。

全红婵展现清新少女气质的新照片，迅即成为热搜榜话题，在中午时已成为热搜第三。