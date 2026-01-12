Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全红婵新造型成热搜 网民赞：少女味外溢

即时中国
更新时间：12:45 2026-01-12 HKT
发布时间：12:45 2026-01-12 HKT

跳水奥运冠军全红婵一直以来也以短发示人，更曾被外界称为「假小子」，外媒甚至叫她「boy wonder」（神奇小子）。全红婵今日凌晨发布新微博，展示多张长头发照片，被网民大赞少女味浓浓，话题成为中午前的热搜榜三甲。

全红婵过去一直以爽朗的短头发出现公众面前，特别是出道之初仍未发育，甚至被外界误认她是男孩子。

相关新闻：全红婵现身长隆被「野生围捕」 观光车上食雪糕跟游客碰拳｜有片

继去年11月的全运会，全红婵初以较长的头发出赛后，她于今日零时30分，在微博连发多张照片，显示她在湛江田园采摘士多啤梨（草苺），当中网民聚焦到「婵宝」 的外型上。

网民发现，全红婵的头发已留长到及肩，配合她的休闲服装，被形容是「邻家甜妹」、「温柔感拉满」、「少女味越来越浓」、「实现换头式成长」等。

全红婵展现清新少女气质的新照片，迅即成为热搜榜话题，在中午时已成为热搜第三。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
14小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
7小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
4小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
6小时前
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
政情
5小时前
美媒：联储局主席鲍威尔遭刑事调查
01:33
美联储局主席证实遭刑事调查 涉总部大楼翻新工程 鲍威尔：特朗普找借口施压
即时国际
4小时前
李龙基斥失德指控 爆与王青霞「十个字」分手原因 乐翊榆建议神交化女性缘。
李龙基斥失德指控 爆与王青霞「十个字」分手原因 乐翊榆建议神交化女性缘丨独家
影视圈
6小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
19小时前