绝世好老板︱员工尾牙获赠黄金 另派数十万元现金︱有片

近日，河南许昌一位年仅21岁的金店老板在尾牙（尾祃）活动上推出的一系列福利举措，在网上引发了广泛关注与热议。

员工生一胎奖1万 二胎奖2万

据河南广播电视台「民生频道」，这位年轻的老板是潮汕人，因十分崇拜河南本土企业「胖东来」的经营理念，便选择来到许昌开启创业之路，目前已在当地拥有七八家分店。在此次年会上，他为员工准备的福利可谓诚意满满。首先，在全员奖励方面，他为每位员工都赠送了1克亲笔签名的金钞，按照市场价估算，每克金钞约值500元（人民币，下同）。自开业至今，他累计发放的黄金已达八九十克。除了黄金福利，他还额外拿出数十万元现金，在现场玩起捞现金活动，令一众员工不亦乐乎。

值得一提的是，针对店内的两名怀孕员工，他不仅为她们每人发放了1万元现金红包，还郑重承诺「生一胎奖1万、二胎奖2万」，还承诺孕期员工的工资照发，而且岗位将永久保留。事缘，一名女员工怀孕后，不敢告诉老板，怕自己丢掉工作，结果事情传到老板耳朵里，这位21岁的年轻老板不仅没生气，还作出了以上举措，让怀孕的女员工倍感安心。

据了解，该金店的员工大多是「宝妈」（已生育子女的母亲）为主。老板在谈及如此慷慨的原因时坦言，这些宝妈们既要照顾家庭又要努力工作，付出了太多。他强调「钱是赚不完的，多分一点给员工很有意义」，而这一理念正是源于父亲的教诲。这位年轻老板的暖心之举，不仅让员工感受到了关怀与尊重，也为众多企业树立了良好的榜样。