反腐专题片︱原农业部长唐仁健卖假古董赚数千万 受贿判死缓「悔之晚矣」

备受关注的新一辑反腐专题片《一步不停歇 半步不退让》11日晚在央视开播，农业农村部原部长唐仁健出镜忏悔，其贪腐案件的细节也随之披露。专题片披露，唐仁健曾经安排他人将90件所谓的「古董」，以数千万元人民币的高价卖给商人王某，实际上这些「古董」经鉴定发现绝大部分是现代工艺品，根本就不值钱。

受贿2.68亿判死缓

中纪委和国家监委联合央视摄制的反腐专题片《一步不停歇 半步不退让》，11日晚起一连五日播出。首集《纠风治乱为民》披露唐仁健受贿案细节。唐在镜头前落泪忏悔：「纪律和规矩要真当回事，真不要侥幸，但现在都成为悔之晚矣的事情。」



相关新闻：2026年首虎｜前水利部副部长田学斌落马 曾任原总理温家宝秘书

专题片还称，唐仁健在担任农业农村部部长后组建「周末愉快」微信群，群里除了自己一家三口就是各路商人老板。他安排儿子在农业农村部附近开高档餐厅，让老板充值办卡，每到周末就召集群成员前来聚会吃喝。2011年以来，唐仁健每年过生日，都有不同老板轮流为其大操大办，地点选在全国各地的旅游度假胜地。

唐仁健2024年5月落马，是中共20大以来首位落马的国务院内阁部长，他也曾任甘肃省长。法院查明，唐仁健受贿长达17年（2007年至2024年），受贿2.68亿人民币，被判死缓。

中央纪委国家监委第八监督检查室副主任周典在片中表示，唐仁健案的行贿人主要来自于唐仁健的日常吃喝玩乐圈。唐仁健的问题也是腐败问题和作风问题相伴相生、相互传染的恶性循环。