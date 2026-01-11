陈志被捕︱「电诈之王」被优先遣返中国 凸显柬对华深度依赖

有「电诈之王」之称的太子集团创始人陈志，上周三由柬埔寨遣返北京，令中方在处理此宗跨国大案时占据主导权。有学者认为，虽然美国也对陈志提出刑事起诉，但柬埔寨在地缘政治上对华深度依赖，因此优先考虑中方的引渡要求。

避免在英美法庭曝露敏感细节

陈志涉案足迹遍布全球多国，美国司法部去年10月指控其涉嫌电诈、洗钱，并查封其现值115亿美元（近900亿港元）的比特币。另一边厢，中国近年积极打击电骗案件，过去5年多，中国至少有13宗刑事案件涉及太子集团。

新加坡《联合早报》引述日本京都大学东南亚研究所教授巴温说，对北京而言，引渡陈志回国是「猎狐行动」的重大胜利，也避免若他在英美法庭公开审判可能曝露出的敏感细节。

香港城市大学法学院教授王江雨称，无论是基于中国的法律还是国际法，对陈志行使管辖权都不存在争议，但在英美都对他提控的情况下，最终将他引渡到中国，反映柬埔寨把中国的要求放在最优先考虑项。