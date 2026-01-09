柬埔寨电骗｜单亲母赴柬寻子1个月无果 最后通话按「酒窝」打暗号

19岁内地青年叶文斌去年（2025）疑似遭诱骗出境后失联，其母亲费女士独自赴柬埔寨寻子长达一个月却无果。过程中，费女士接连收到疑似转卖、索要条件交换的匿名讯息，真伪难辨。她回顾最后一次母子视讯通话，叶文斌刻意按压脸部「酒窝」疑似在暗示「救我」，让她伤透了心。

失联近半年

据《极目新闻》报道，2025年7月，19岁的叶文斌以「同学邀约到南昌玩」为由离家，辗转途经云南、广西等地后行动轨迹指向柬埔寨，具体位置不明。同年12月，叶文斌母亲费女士只身赶赴柬埔寨寻子。

费女士返国后表示，自己在柬埔寨期间曾接获匿名讯息，对方声称叶文斌已遭转卖、甚至伤残，并要求她先下架网上寻子影片再「对接找人」，但相关线索始终无法查证。她在当地四处张贴寻人启事，前往金边、西港、七星海等地询问，却始终未能掌握儿子确切下落。

费女士回顾叶文斌自8月初完全失联。根据警方调查显示，叶文斌曾与同伴入住广西靖西市一间饭店后前往边境口岸，行李却遗留在房内，去向成谜。

令费女士难以释怀的是，最后一次母子视讯通话中，儿子拒绝展示同伴与周边环境，但在画面中按著脸部「酒窝」，事后有网友提醒，该动作可能暗示「救我」，是在打暗号，让她怀疑当时儿子已身陷险境。

随后，网络社媒便流出疑似转卖资讯，内容标注姓名、年龄与金额，照片中人物与叶文斌相符，且身上处处可见伤痕。该讯息不久后即被下架，进一步加深费女士的忧虑。

费女士已将相关线索提供警方，警方表示仍在持续调查中，并呼吁外界若掌握确切资讯，应尽速通报警方或家属。