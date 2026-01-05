李在明访华︱今晤习近平逾十备忘录 分析：安全议题难见突破

中日与台海局势紧张之际，韩国总统李在明昨日（4日）抵京，开启为期4天访华行程，今日将会见中国国家主席习近平。韩媒报道，中韩将签署经济、产业、气候和交通等领域的10多份深化合作谅解备忘录。这是韩国总统时隔6年再次访华，4大财团掌门人及逾200间企业代表随行，分析认为中韩关系料改善，但安全议题难有突破。

李在明与夫人金惠景昨午乘机抵京，科技部部长阴和俊接机，首个行程是会见当地韩侨，今日将与习近平举行会谈及国宴。这是双方在去年11月借庆州APEC峰会会谈后的第2次会晤。李在明今日还将出席韩中商务论坛，会见中国企业界人士，周三转赴上海。

韩国总统李在明1月4日抵达中国，开展访华之旅。新华社



需中国市场抗衡美关税威胁

BBC报道分析，中韩都急于将双边关系从尹锡悦时期的「冷冻」拉回「热线」状态。中日关系因高市早苗的「台湾有事就是日本有事」言论急剧恶化，北京急需防止韩国在台湾问题上向日本靠拢。

相较前任尹锡悦曾将台湾问题定性为「全球性问题」，李在明已经表态尊重「一个中国」原则。日本川和平基金会指出，李在明政府标榜「务实外交」，核心是在美韩同盟与对华经贸现实间寻求战略弹性。

报道称，此访随行的三星、SK、现代、LG四大财团掌门人及逾200间企业代表，凸显经贸导向。特朗普威胁对韩国汽车和晶片征收高额关税的背景下，首尔需要中国市场作为避风港。中国则希望韩国不会完全切断对华高端制造设备的售后与技术支持。



李在明此访最核心的安全诉求，是争取中国在朝鲜半岛问题上发挥更积极作用。朝俄关系因乌克兰战争急剧升温，而韩国对北韩的影响力下降。李在明希望透过与习近平的沟通，为重启与金正恩的接触与南北对话创造条件。

台湾《联合报》分析，北京将在这次「习李会」定调韩国为「战略伙伴」，以削弱美韩日同盟，或印太民主国家形成的民主同盟。新加坡《联合早报》则引述学者指出，因美韩军事同盟关系，首尔难在中日、台湾议题上大幅调整立场；对北京而言，朝鲜半岛问题涉中美地缘政治博弈，也难给首尔明确承诺。

至于文化领域，中方「限韩令」是否松动、韩国影视能否在中国更常态化上架甚至同步播出，亦备受关注。