奇闻秘史︱爱国歌姬花影恨为《胭脂扣》如花原型？ 流落广州妓寨到塘西红牌悲惨一生

更新时间：07:30 2026-01-03 HKT
发布时间：07:30 2026-01-03 HKT

侠女出风尘！在抗日战争胜利80周年之际，许多报道缅怀浴血沙场的军人外，民间同样有许多可歌可泣的抗日故事。香港石塘咀塘西名歌姬「花影恨」，便多次瞓身筹款资助抗战。可惜，这名爱国名花传因呷粤剧名伶马师曾干醋，一时感怀身世而吞鸦片自杀。「花影恨」的故事也曾被搬上大银幕，其中最为人知的，是有传《胭脂扣》中梅艳芳饰演的如花，也是找她当原型。

曾获官员金屋藏娇

石塘咀名妓「花影恨」，原名朱秀珍，乳名阿妹，是江苏苏州人，但在广州出生。朱秀珍4岁丧父，8岁家贫辍学，16岁沦为广州陈塘「换花寨」、「天然寨」的娼妓。


朱秀珍虽一度获黎姓官员赎身金屋藏娇，但遭黎氏发妻排挤，被逼与母亲移居香港。

朱秀珍样子标致，自小歌艺卓绝，来港后居于香港岛塘西山道15号三楼，为了生计，她在石塘咀重操故业卖唱，成为红极一时的歌姬「花影恨」。

多次义唱筹款助抗日

「花影恨」虽然因为贫穷，自小被逼出卖歌艺色相维生，但对国家十分忠贞爱护，她移居香港时，抗日战争已全面爆发，为支持前线作战，在石塘咀多次参加义唱筹款。

「花影恨」和美丽丽、万红女、宝玉等塘西歌姬，多次组织义唱，为「中国青年救护团」筹得3100元；1939年7月8日，她在「塘西歌姬七七义唱」中，个人筹得727元，成为冠军，而该次由58位塘西歌姬参加的义唱，总共筹得2039元，可见「花影恨」的叫座力。

义唱筹款外，「花影恨」还拿出私房钱700元捐给国民政府购买武器，反映出这名风尘弱女子的强烈救国心。

粤剧老倌马师曾戏迷惑

1939年11月尾，「花影恨」与母亲到了太平戏院，看粤剧老倌马师曾的《龙楼凤阁变勾栏》。同晚，她在凌晨吃过特意叫工人买回来的宵夜后，在房间吞鸦片自杀身亡，翌晨始被发现，终年22岁。

据说，「花影恨」留下3封遗书，向母亲道歉、交代佣人欠薪等事宜，却未有说明轻生原因。外界盛传，「花影恨」是马师曾戏迷，当晚看其演出后，在后台意外目睹他与女子亲热，一时感怀身世才告别尘世。

塘西这名爱国歌姬死后，有匿名富商及戏曲界出资500元，为一生悲苦的「花影恨」风光大葬，埋在香港仔华人永远坟场。

「花影恨」凄美哀怨又忠义爱国的生平，后来被著名编剧南海十三郎拍成电影《一代名花花影恨》，由白燕、张瑛主演。至于更为港人熟悉的电影《胭脂扣》，当中由已故歌后梅艳芳主演的如花一角，原型也是参考「花影恨」。

 

 
 

