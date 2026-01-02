多地跨年民众乱放氢气球惹火 陕西电缆爆炸累全区熄灯︱有片

内地多地有民众为庆祝踏入2026年，在跨年活动时释放大量氢气球，导致架空的高压电缆爆炸短路，令周边区域瞬间断电，民众要摸黑过新年。

抢修半小时回复供电

据网上流传的现场短片可见，数以千计民众在12月31日晚，聚集在陕西安康汉阴县文景新天地商场外参加跨年活动。

相关新闻：荷兰跨年烟花变夺命骚乱 致2死250人被捕 今年起全国禁售烟火

民众中，许多人持有铝箔氢气球，当完成倒数，正式进入2026年时，民众便同步释放氢气球到半空。部份气球飘向街道上空的高压电缆，导致爆出大量火花后短路，现场立即「熄灯」，变得漆黑一片。

事故导致举办跨年活动的商场停电外，周边区域的街灯、商场、民居及汉阴县妇幼保健院也受牵连断电。

据汉阴县供电部门向大风新闻表示，电线短路的确是市民放飞的气球造成，片区停电约半小时，经抢修后恢复。事发商场内商户及医院工作人员表示，1日上午营运已恢复正常。



相关新闻：瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」

宁波小子向气球射烟花被捕

类似事故也发生在山东枣庄，民众未理会商场的劝阻广播，携氢气球进场并在倒数后放飞，结果引燃附近树木，幸火势未有造成人员受伤。

此外，浙江宁波天一广场民众在放飞气球时，更有人燃点烟花，民众纷纷闪避，造成现场混乱。警方在现场拘捕其中1名放烟花民众。