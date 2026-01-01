中国今起管制白银出口看齐稀土 全球供应链恐受冲击

中国今日起对白银实行出口管制，将其升级为「战略资源」，控管内容比照稀土，令全球供应链稳定蒙上阴影。Tesla行政总裁马斯克指，中国的新管控会刺激银价飇升。

马斯克批会令白银价狂飇

美国财经新闻网CNBC报道，中国会在今日起收紧白银出口，把这种广泛用于光伏业、工业的金属，列入国家战略资源清单。

内地《证券时报》引述业内人士说法，新政策将白银从普通商品升级为战略物资，管制层级比照稀土。中国前 11 个月出口 4600 多吨白银，进口仅约 220 吨，是全球最大白银生产国之一。



中国日前公布一份名单，罗列44家获准于2026、2027年依新制出口白银的企业。将于2026年元旦上路的新规除管制白银出口外，也包含钨、锑出口；钨、锑同样是中国供应链高度主导，广泛应用于国防与先进科技领域。

白银价在去年，截至12月29日已上升142%，新管控预料会刺激银价狂升。马斯克日前在「X」上批评此举：「这不好，许多工业流程中都需要用到白银。」

管制消息引发市场抢购潮。加拿大 Kuya Silver 执行长 David Stein 表示，上周五有两家中国公司出价比市价高8美元购买实体白银，周一又有印度买家出价高出市价10美元。