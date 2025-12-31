Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

围台军演︱福建海警执法巡查 要求台海巡署讲中文︱有片

更新时间：10:56 2025-12-31 HKT
发布时间：10:56 2025-12-31 HKT

解放军东部战区29日起在台湾举行围岛实弹演习，福建海警亦同时到马祖岛、乌丘屿附近海域执法巡查，期间遭台湾海巡署舰艇用英文喊话，被福建海警反呛台方要用中文。

据中国海警消息，当时台湾舰艇使用英文向海警舰艇喊话。海警执法员现场驳斥：「两岸同属一个中国，我们都是中国人，请你使用中文交流。搞『台独』就是死路一条。搞武力对抗没有出路，请你们不要误判形势，引火烧身。」

台湾海巡署则指，29日侦获14大陆海警船在马祖、金门乌坵、东沙等外离岛限制水域，因此立即调度14艘舰艇于各海域预置对应，以1对1方式并航监控，强势驱离。

东部战区29日起举行今年第二次围台军演「正义使命-2025」，30日早8时至傍晚6时进行实弹射击。军演有陆军、海军、空军、火箭军等兵种参加，展示封锁台湾的能力。

 

