退货白嫖︱海南妇网购羽绒服7天后退回 店主怒斥：衫袋有哈尔滨机票

网购平台的「仅退货」政策，惹来许多民众贪便宜白嫖，用完人家商品便退货退款。近日有网店投诉，有海南的女客户，买入长款羽绒服7日后退货，衫内满布油污外，衫袋还有去哈尔滨的机票。

反投诉店家泄私隐

浙江有网店商家日前发片，指有海南的女消费者早前以633元人民币买了件长款羽绒服，但在7日后，她以吊牌打结为由，指衣服是二次销售，要求退货。

店家否认衣服是二手再销售，解释是入包装袋时把吊牌弄反，但仍同意退款退货。

不过，店家收到苏姓女消费者退回的衣服时，发现衣服多处沾有油渍，明显被穿过，而且衣袋内还留有苏女士购入羽绒服后，前往哈尔滨的机票。店主相信对方在「白嫖」，买了羽绒服去北方旅游后借口退款，怒批对方「是活不起了吗」。

短片在网上引发网民热评，纷纷斥责涉事的苏女士缺德贪心，有人甚至凭机票的资料，找到对方的社交媒体账号，令苏女士收到许多指责留言，被逼关停。

苏女士之后以侵犯私隐为由，反投诉相关店主，令平台一度打算永久关停该网店。



事后，涉事网店解释，相关短片并非自己所发，相信是供应商收到退回的羽绒服后，过于生气才拍了短片并流出网络。

店主表示已和苏女士达成和解，平台亦未将其网店关停。

遭千夫所指「白嫖」的苏女士向媒体辩称，12月17日，她带著羽绒服从三亚前往哈尔滨，落地时穿上羽绒服，把登机牌顺手装入口袋，「我只穿过一次，是从机场到酒店路上，然后再没有穿过。」此外，她说在第7天退货不是想白嫖，只是因为她尚在哈尔滨未返回，登机牌是无意间遗漏在口袋的。

对于苏女士辩解，网民普遍不相信，质疑「要退货还把衣服由南带到北？」