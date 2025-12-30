湖北女手机放枕边通宵叉电 爆炸烧伤7成皮肤毁容

湖北有女子习惯睡前将手机放在身边通宵充电，早前因充电器爆炸，导致全身7成皮肤二至三度烧伤，原本娟好容颜被毁，她发片分享康复过程，并以血泪忠告大众，切勿犯同一样的错。

依依19日开始发片，分享她的烧伤抗疤经过。她透露，一向有睡前玩手机习惯，并会将手机连接床边的充电器后才睡觉。



早前某夜，依依如常将正在叉电的手机放在枕头边便睡去。充电器却在半夜突然爆炸起火，走避不及的依依被烧个正著，全身有7成皮肤遭烧伤。

意外令原本样貌娟好的依依毁容，并且接受漫长又痛苦的治疗及康复过程。目前她大部份皮肤已结痂，但仍要定期回医院清洗伤口。依依提醒，千万勿把正在叉电的手机放枕边。

《中安在线》、《扬子晚报》等引述消防专家指，无论充电器是否为原厂，充电时应保持通风，且应避免在枕头边或易燃物旁充电，一旦发现充电头异常发烫或有异味，就应立即停止使用，以免悲剧重演。