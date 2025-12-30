Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖北女手机放枕边通宵叉电 爆炸烧伤7成皮肤毁容

即时中国
更新时间：16:02 2025-12-30 HKT
发布时间：16:02 2025-12-30 HKT

湖北有女子习惯睡前将手机放在身边通宵充电，早前因充电器爆炸，导致全身7成皮肤二至三度烧伤，原本娟好容颜被毁，她发片分享康复过程，并以血泪忠告大众，切勿犯同一样的错。

依依19日开始发片，分享她的烧伤抗疤经过。她透露，一向有睡前玩手机习惯，并会将手机连接床边的充电器后才睡觉。

相关新闻：韩男怕泰籍妻出轨 趁熟睡滚水渌面毁容 狠呛：你变丑就离不开我

早前某夜，依依如常将正在叉电的手机放在枕头边便睡去。充电器却在半夜突然爆炸起火，走避不及的依依被烧个正著，全身有7成皮肤遭烧伤。

意外令原本样貌娟好的依依毁容，并且接受漫长又痛苦的治疗及康复过程。目前她大部份皮肤已结痂，但仍要定期回医院清洗伤口。依依提醒，千万勿把正在叉电的手机放枕边。

《中安在线》、《扬子晚报》等引述消防专家指，无论充电器是否为原厂，充电时应保持通风，且应避免在枕头边或易燃物旁充电，一旦发现充电头异常发烫或有异味，就应立即停止使用，以免悲剧重演。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
突发
7小时前
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
23小时前
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
4小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
谭咏麟牛津学霸私生子隐居加拿大年薪百万 《东周刊》独家爆谭晓风搞加密货币成就非凡
谭咏麟牛津学霸私生子隐居加拿大年薪百万 《东周刊》独家爆谭晓风搞加密货币成就非凡
即时娱乐
6小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
3小时前
男子在露台晾晒窗帘堕楼，地上遗有一块染血白布及数个晾晒夹（小图）。梁国峰摄
00:27
慈云山男子露台晾晒窗帘 失足堕楼亡
突发
4小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
17小时前
连锁酒楼晚市小菜大劈价！烧味/海鲜$18起 自选烧鹅/脆皮鸡/龙虾伊面/羊腩煲
连锁酒楼晚市小菜大劈价！烧味/海鲜$18起 自选烧鹅/脆皮鸡/龙虾伊面/羊腩煲
饮食
22小时前
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
18小时前