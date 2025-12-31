Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

性骚扰︱杭州女游客食面遭老板朋友滋扰 要求露一物换免单

即时中国
更新时间：07:30 2025-12-31 HKT
发布时间：07:30 2025-12-31 HKT

浙江杭州有女游客投诉，光顾当地一间面馆时，与老板同枱的邻桌男子，不断对她们评头品足及滋扰，甚至声称女事主只要露黑丝，便可以免单，事件引发大量网民声援，鼓励女事主报警追究。

公然对女事主外貎打分

网民「天润Lee」发帖，指在29日与友人到杭州旅游，晚上到了拱墅区德胜巷的毛毛面馆用餐。

期间女事主及友人，被有面馆老板在座的邻桌男子搭讪，不断邀请二人喝酒，女事主一直拒绝。该男子即不断跟同桌朋友，公然对二人外貌评头品足打分。

之后，涉事男子更将滋扰升级，表示女事主如肯露出丝袜，便会给她们免单，而全程在场的面馆老板，对朋友性骚扰顾客的行为，从未制止。

女事主于是拿出手机，对方仍嚣张的重复「你把丝袜露出来，我给你免单」。

帖子上载14小时，已吸引11.8万个赞和1.4万条留言，绝大部份也是声援女事主，批评涉事面馆的老板离谱，任由自己的朋友公然性骚扰女顾客，纷纷鼓励女事主报警追究，又有网民将毛毛面馆的老板资料流出，表示要抵制该食店。

「天润Lee」稍后透露已就事件报警，表示「虽然会花费时间金钱精力，但是希望每个人一点点的小努力可以让这种事情少发生，让他们知道有些话不要随便说，要付出代价。」

 

