围台军演︱解放军台岛南部海域实弹射击 特朗普：不认为习近平会动武

解放军今日（30日）0800-1800，会在台湾南北两端举行对海突击、防空及反潜等演习。陆军会对台湾北部海域实弹射击。目前海峡内民用航路上已经净空。美国总统特朗普表示，已留意到东部战区的围台军演，但对局势不担心，「不认为中国国家主席习近平会动武」。

东部战区新闻发言人李熹海军大校表示，12月30日13时00分，东部战区陆军部队，协同海军、空军、火箭军等兵力，对台岛南部相关海域，实施远端联合火力突击，并组织实弹射击，取得了预期效果。

特朗普强调与习近平关系好

东部战区同时又释出新短片《拔点 断线 封港》，展示部队实弹演习情况，短片显示解放军的战舰射击、发射远程火箭炮等情况外，也出现歼-20隐型战机，以及拍摄到台湾空军跟监的F-16战机清晰影像。



特朗普在美国时间29日回应媒体提问，指事前未获习近平告知围台军演，表示「我和习近平庄席关系很好。他没有跟我提起过这件事。我当然看到（军演）了」。



特朗普指，对台海局势不担心，「不认为中国国家主席习近平会动武」。



他又表示，中国已在该地区进行海军演习长达20年，「现在外界看待这件事的方式可能有些不同」。特朗普又指，解放军过去曾在该区域有过更大规模演习。

航空跟踪网站F24的资料可见，海峡的民用航路已经净空。微博

东部战区30日再发新主题海报「封港断线」。

解放军东部战区今日起组织驱护舰、歼轰机等兵力，位台岛南北两端相关海域，开展查证识别、警告驱离、模拟打击，以及对海突击、防空反潜等科目演练，检验了海空协同、一体封控能力。



央视报道，中国人民解放军打「独」促统决不手软，将持续组织反分裂反干涉行动，坚决维护国家主权、统一、领土完整。



东部战区新闻发言人李熹海军大校表示，12月30日上午9时，东部战区陆军部队，组织对台岛北部相关海域，实施远程火力实弹射击，取得了预期效果。

新海报强调真打实封

东部战区今天发布军事演习主题海报《正义之锤 封港断线》，称重拳出击、真打实封、锤头断尾、牵手回家若不归、出手重击莫后悔。