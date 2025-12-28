多名网民称饮后心悸失眠 霸王茶姬：咖啡因含量正常

近日多名网友发帖称，饮用「霸王茶姬」旗下饮品后出现失眠、心悸等不适状况，质疑品牌在咖啡因含量标识上透明度不足。前日霸王茶姬美股急跌14%，品牌方发声明澄清指，一杯原叶现泡茶饮的咖啡因含量约与一杯拿铁相当。

内地社交平台近日有多名网友发文声称，自己喝完霸王茶姬饮料后出现失眠情况，「下午4点喝的，凌晨5点才睡着，脑子越想越清醒」。还有人声称：「霸王茶姬等高浓度咖啡因饮料，实际上在蹭准毒品的擦边球。」帖文引起网友热议，12月26日霸王茶姬美股一度跌逾14%。

前晚霸王茶姬发布长文回应质疑指，咖啡因在茶品语境中被称为「茶碱」，天然存在于茶树中，品牌坚持使用原叶茶汤，的确可能使茶味更醇厚饱满，咖啡因天然含量也相对呈现。不过根据现有检测结果，一杯用原叶现泡茶饮的咖啡因含量按每100ml同等容量计算，与一杯拿铁大致相当，并显著低于一杯美式咖啡。对于网上恶意捏造事实、损害公司商誉的违法行为，将坚决依法维权。