Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中方制裁20家美军企及10名高管 反制美对台军售

即时中国
更新时间：18:39 2025-12-26 HKT
发布时间：18:39 2025-12-26 HKT

美国政府日前宣布对台军售，总金额超过111亿美元（约865亿港元），创历史新高。中国外交部今日宣布，美方此举严重违反「一个中国」原则和《中美三个联合公报》，决定对20家美国军工企业和10名高级管理人员实施反制措施。

中国外交部官网称，依据《反外国制裁法》相关规定，即日起冻结20家美国军工相关企业在中国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止中国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

受制裁的美国军工企业包括：诺斯罗普·格鲁曼系统公司、L3哈里斯海事服务公司、波音密苏里州圣路易斯市分公司、吉布斯与考克斯公司、先进声学概念有限责任公司、VSE公司、塞拉技术服务公司、红猫控股公司、蒂尔无人机公司、侦察艇有限责任公司、高点航空技术公司、伊庇鲁斯公司、迪德罗恩公司、I领域公司、蓝力技术公司、潜航技术公司、万拓公司、英特磊公司、菱形力量公司、拉撒路人工智能公司。

同时，中方将冻结10名美国企业高管在中国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止中国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动；对其本人不予签发签证、不准入境中国（包括香港、澳门）。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
7小时前
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
2025-12-25 15:50 HKT
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
影视圈
10小时前
冷血父农药毒杀年幼儿女被判死 前妻悲痛：他哄骗喝了就能找妈妈
冷血父农药毒杀年幼儿女被判死 前妻悲痛：他哄骗喝了就能找妈妈
即时中国
7小时前
香港大妈丑出日本 等位食烧蚝挫20分钟指甲 做一动作甲粉四飞 网民轰核突：影衰晒
香港大妈丑出日本 等位食烧蚝挫20分钟指甲 做一动作甲粉四飞 网民轰核突：影衰晒｜Juicy叮
时事热话
3小时前
《声梦》小花钟柔美3年地下情曝光？「揽啜片」意外流出A0形象破灭 男友从后环抱甜到漏
《声梦》小花钟柔美3年地下情曝光？「揽啜片」意外流出A0形象破灭 男友从后环抱甜到漏
影视圈
5小时前
邻居装天眼对正门口 马鞍山居屋户惊出入无私隐 网民一原因唱反调：要多谢佢
邻居装天眼对正门口 马鞍山居屋户惊出入无私隐 网民一原因唱反调：要多谢佢｜Juicy叮
时事热话
5小时前
杨采妮激罕曝光双胞胎儿子近照 新加坡复式豪宅度过温馨圣诞节 室内摆放「赛车场」
杨采妮激罕曝光双胞胎儿子近照 新加坡复式豪宅度过温馨圣诞节 室内摆放「赛车场」
影视圈
9小时前
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
01:08
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
4小时前