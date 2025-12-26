中方制裁20家美军企及10名高管 反制美对台军售

美国政府日前宣布对台军售，总金额超过111亿美元（约865亿港元），创历史新高。中国外交部今日宣布，美方此举严重违反「一个中国」原则和《中美三个联合公报》，决定对20家美国军工企业和10名高级管理人员实施反制措施。

中国外交部官网称，依据《反外国制裁法》相关规定，即日起冻结20家美国军工相关企业在中国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止中国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

受制裁的美国军工企业包括：诺斯罗普·格鲁曼系统公司、L3哈里斯海事服务公司、波音密苏里州圣路易斯市分公司、吉布斯与考克斯公司、先进声学概念有限责任公司、VSE公司、塞拉技术服务公司、红猫控股公司、蒂尔无人机公司、侦察艇有限责任公司、高点航空技术公司、伊庇鲁斯公司、迪德罗恩公司、I领域公司、蓝力技术公司、潜航技术公司、万拓公司、英特磊公司、菱形力量公司、拉撒路人工智能公司。

同时，中方将冻结10名美国企业高管在中国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止中国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动；对其本人不予签发签证、不准入境中国（包括香港、澳门）。