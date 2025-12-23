南京博物院｜退休员工举报原院长盗窃文物 国家文物局：已成立工作组核查

明代著名画家仇英作品《江南春》拍卖风波有新发展。当年签署「赝品」拨交文件的南京博物院原院长徐湖平，前日被退休职工实名举报盗窃文物，从中谋利，致使数以千计国宝流失损毁，并将多件书画赠送给各级官员，包括落马的江苏省检察院检察长韩建林。2008年曾有40名南博职工联名举报，但不了了之。徐湖平昨称，会在合适的时机发声回应此事，「等上级调查结果」。国家文物局回应，已成立工作组，就南京博物院文物管理中的有关情况开展核查。

相关新闻：南京博物院｜中国三大博物馆之一 前身由蔡元培倡建

文物被鉴定「赝品」后倒卖

「我是南京博物院文物典藏部退休职工郭礼典，工号08006，现向国家文物局、公安部实名举报南京博物院前院长徐湖平有组织、有预谋、大规模盗窃走私故宫南迁文物。69岁的郭礼典21日拍摄视频，展示自己的工作证，以及2008年职工联名举报材料等文件，请求有关部门对徐湖平「严重违法犯罪行为，立即进行全面立案，以正国法。」

相关新闻：南京博物院馆藏画作贱价¥6800元流出 国家文物局：已接举报正在调查

「故宫南迁」是指1930年代初至1940年代末，因躲避战火，中国国宝级别的文物自北京故宫博物院辗转南下的过程。据郭礼典称，故宫南迁文物一共有2211箱，有10万多件文物，存放于南京朝天宫库房。徐湖平任职南京博物院院长期间，未经国家文物局批准，擅自撕毁文物保管箱上的抗战时期的封条，取出大量珍贵文物。

郭礼典称，徐湖平指使鉴定专家将包括故宫文物在内、馆藏文物鉴定为「赝品」，然后低价销售给自己主管的江苏省文物商店，再转手倒卖给其子徐湘江在上海开的文物拍卖公司，最后出售给法国的商人和各地文物贩子，从中谋取暴利。

相关新闻：收藏家后人捐赠明代图卷遭拍卖 南京博物院：正在核实

为逃脱制裁 书画赠领导

郭还举报称，徐湖平为逃脱法律制裁，先后将多件书画赠送给各级政府领导，包括2004年落马的江苏省检察院检察长、江苏省反贪局局长韩建林。为了躲避清点检查，他长期拒绝、阻扰故宫博物院归还南迁文物的要求。「自2008年起，我院40多位职工联名举报多次，2008年《新华社》内参上刊登《徐湖平腐败材料》，但由于行贿对象太多，背后势力过于庞大，竟石沉大海，不了了之。」

南京博物院文物拍卖风波，始于收藏家庞莱臣后人今年5月发现，其家族上世纪50年代捐赠给南京博物院的5件珍贵书画莫名失踪，其中一件仇英《江南春》图卷竟以8000万元人民币高价出现在拍卖会上。庞氏家族随即举报。博物院却表示当年获赠的《江南春》曾两次被专家鉴定是「伪作」，之后由馆方对画作自行处理。

内地传媒引述资料显示，1997年5月8日，被专家指为「品」的《江南春》图卷，拨交给原江苏省文物总店，签字者包括时任南博副院长徐湖平。2001年4月16日该画被「顾客」以6800元买走，徐湖平已担任南博院长，并且是江苏省文物总店的法定代表人。

徐湖平昨就被举报事宜向内地《大河报》表示，会在合适的时机发声回应此事，「等上级调查结果」。对于拍卖一事，他上周五对内地《正在新闻》称，「这个事没有经我手，我不是书画鉴定家」，称「文化厅工作组会实事求是调查。」