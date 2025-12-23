Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

银价暴升︱原料价年涨9成供应商缩沙 广州血液中心纪念章断货

即时中国
更新时间：08:00 2025-12-23 HKT
发布时间：08:00 2025-12-23 HKT

捐血救人！广州血液中心为鼓励民众捐血，推出符合特定条件，便对捐血者送出纯银纪念章计划，大受民众欢迎。不过，国际银价一年涨9成下，原本供应商做一个蚀一个拒绝供货，令纪念章被逼叫停。

起码延期4个月发出

据极目新闻报道，广州部份捐血者21日，收到广州血液中心的简讯，称因银价持续上涨，供应商无法按约供货，广州血液中心为献血者提供的纯银纪念章将无法及时发放，需要重新招标后，才能安排送出。

相关新闻：狗血ATM︱宠物输血利润丰厚 山东男养6「万能血」犬每毫升售¥15

广州血液中心献血服务热线工作人员确认，纯银纪念章无法发放，因银价持续上涨，原供应商不供货了。

该人员指，中心曾与供应商多次沟通协调未果，目前已重新招标，「献血者专属纯银纪念章发放周期，初步估计要延后4到5个月，具体发放时间目前无法确定，要看招标的处理程序。」

工作人员介绍，该中心自2018年首次推出生日献血纯银纪念章后，又相继向献血者推出了「爱的见证」献血定制纯银纪念章、18岁献血纯银纪念章、稀有血型专属定制纯银纪念章，以及春节生肖纯银纪念章。

相关新闻：山西血浆站设¥200「助学补贴」 被指利诱学生「卖血」惹议

捐血者在生日当月的任意一天成功献血，或情侣、夫妻、父母与子女在同一天成功献血，都可以申领一枚定制纯银纪念章。

纪念章上会镌刻献血者的姓名、血型及出生日期等个性化资讯，极具纪念价值。每枚纯银纪念章重11克，需要约45个工作日完成制作。

据央视财经消息，今年以来，国际银价已上涨超90%。报道指，在上海黄金交易所官网上查询到，2025年1月白银平均价为7.714/克，到11月平均价已涨到11.916/克。12月22日上午白银价格最高涨到15.993元/克，即现价造一个11克的纯银纪念章，要人民币176元（港币约190元）。

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
17小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
10小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
20小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
15小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
15小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
18小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
19小时前
荔景邨12岁童晚饭期间疑不满被踩脚 擸菜刀袭15岁胞姊 涉伤人被捕
突发
8小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
2小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT