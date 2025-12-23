银价暴升︱原料价年涨9成供应商缩沙 广州血液中心纪念章断货

捐血救人！广州血液中心为鼓励民众捐血，推出符合特定条件，便对捐血者送出纯银纪念章计划，大受民众欢迎。不过，国际银价一年涨9成下，原本供应商做一个蚀一个拒绝供货，令纪念章被逼叫停。

起码延期4个月发出

据极目新闻报道，广州部份捐血者21日，收到广州血液中心的简讯，称因银价持续上涨，供应商无法按约供货，广州血液中心为献血者提供的纯银纪念章将无法及时发放，需要重新招标后，才能安排送出。

广州血液中心献血服务热线工作人员确认，纯银纪念章无法发放，因银价持续上涨，原供应商不供货了。

该人员指，中心曾与供应商多次沟通协调未果，目前已重新招标，「献血者专属纯银纪念章发放周期，初步估计要延后4到5个月，具体发放时间目前无法确定，要看招标的处理程序。」

工作人员介绍，该中心自2018年首次推出生日献血纯银纪念章后，又相继向献血者推出了「爱的见证」献血定制纯银纪念章、18岁献血纯银纪念章、稀有血型专属定制纯银纪念章，以及春节生肖纯银纪念章。



捐血者在生日当月的任意一天成功献血，或情侣、夫妻、父母与子女在同一天成功献血，都可以申领一枚定制纯银纪念章。

纪念章上会镌刻献血者的姓名、血型及出生日期等个性化资讯，极具纪念价值。每枚纯银纪念章重11克，需要约45个工作日完成制作。

据央视财经消息，今年以来，国际银价已上涨超90%。报道指，在上海黄金交易所官网上查询到，2025年1月白银平均价为7.714/克，到11月平均价已涨到11.916/克。12月22日上午白银价格最高涨到15.993元/克，即现价造一个11克的纯银纪念章，要人民币176元（港币约190元）。