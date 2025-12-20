云南少女深夜遭男同学掐毙 死前曾激烈反抗性侵

云南曲靖罗平县15岁女孩方某某7月被14岁同班男同学蒋某某杀害，公诉机关经审查认定，蒋某某的犯罪事实清楚，应以故意杀人罪、强奸罪追究刑事责任。内媒周五（19日）报道，案件将于2026年1月在曲靖市中级人民法院开庭审理。

案发于7月6日晚间，方某某受邀去女同学亲戚家玩，晚上11点左右，方某某和女同学要回家，蒋某某提出送二人回家，获二人同意。蒋某某先送女同学回家，然后趁与方某某独处之际，突然从后方勒住对方头颈，并用手捂住对方嘴巴，意图强奸不果后，将方某某掐死。

方某某的遗体最终在路边被其他民众发现，7月7日，蒋某某在其家中被公安机关逮捕归案。

检察机关起诉书显示，方某某是扼勒颈部导致机械性窒息死亡，死前曾对蒋某某进行激烈反抗。

家属不接受任何调解

方某某父亲方先生周五透露，第一案发现场距离自己家只有40米，蒋某某作案后想藏匿尸体，还将女儿拖行了一段距离，之后由于接到家人电话催促回家，蒋某某遂将尸体扔在路边。

方先生怒指，当时他和妻子都在外地打工，于凌晨3点多接到警方电话，将不接受任何调解，未成年也不能作为免死金牌。

被害人代理律师指出，根据《刑法》第十七条规定，已满14岁不满16岁的人犯故意杀人、强奸等重罪的，必须承担刑事责任，本案被告人蒋某某案发时年满14周岁，其行为已纳入法定追责年龄范围，不存在「豁免权」情形。