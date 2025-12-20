Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

云南少女深夜遭男同学掐毙 死前曾激烈反抗性侵

即时中国
更新时间：15:45 2025-12-20 HKT
发布时间：15:45 2025-12-20 HKT

云南曲靖罗平县15岁女孩方某某7月被14岁同班男同学蒋某某杀害，公诉机关经审查认定，蒋某某的犯罪事实清楚，应以故意杀人罪、强奸罪追究刑事责任。内媒周五（19日）报道，案件将于2026年1月在曲靖市中级人民法院开庭审理。

案发于7月6日晚间，方某某受邀去女同学亲戚家玩，晚上11点左右，方某某和女同学要回家，蒋某某提出送二人回家，获二人同意。蒋某某先送女同学回家，然后趁与方某某独处之际，突然从后方勒住对方头颈，并用手捂住对方嘴巴，意图强奸不果后，将方某某掐死。

相关新闻：泸沽湖女游客酒店房遭性侵 员工涉刷卡闯入作案被刑拘

方某某的遗体最终在路边被其他民众发现，7月7日，蒋某某在其家中被公安机关逮捕归案。

检察机关起诉书显示，方某某是扼勒颈部导致机械性窒息死亡，死前曾对蒋某某进行激烈反抗。

家属不接受任何调解

方某某父亲方先生周五透露，第一案发现场距离自己家只有40米，蒋某某作案后想藏匿尸体，还将女儿拖行了一段距离，之后由于接到家人电话催促回家，蒋某某遂将尸体扔在路边。 

相关新闻：恐怖禁室︱江苏2积犯强奸多女杀人碎尸 最高法院核准判死

方先生怒指，当时他和妻子都在外地打工，于凌晨3点多接到警方电话，将不接受任何调解，未成年也不能作为免死金牌。

被害人代理律师指出，根据《刑法》第十七条规定，已满14岁不满16岁的人犯故意杀人、强奸等重罪的，必须承担刑事责任，本案被告人蒋某某案发时年满14周岁，其行为已纳入法定追责年龄范围，不存在「豁免权」情形。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
01:38
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
5小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
7小时前
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
政情
5小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
22小时前
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
02:34
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
7小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
10小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
23小时前
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私｜Juicy叮
时事热话
5小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
22小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
10小时前