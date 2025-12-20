Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

驻京观察：银行国资轮番上阵卖房 加剧市场观望情绪

即时中国
更新时间：08:41 2025-12-20 HKT
发布时间：08:41 2025-12-20 HKT

继内地银行下场「直供」卖房，不少地方国资平台亦集中挂牌手中房产。上月，四川西昌市房地产事务中心委托拍卖公司，对144套住房面向社会进行公开网络拍卖，这些「资产包」大多为经济适用房、保障房；同月，福建福州市长乐区领航土地房屋开发有限公司公开拍卖51套房源，平均单价每平米11041元（人民币，下同）。

此前，北京天恒置业集团旗下公司9月挂牌出售111套房产，总转让底价超过3.3亿元，涉及西城、海淀、朝阳区等多处房源。广州机场建设投资集团、广州地铁集团也出让手中的房产、店舖以及车位等资产。

其实，国资平台出清存量资产属于常规行为，只是如今变成一场集体动作，尤为引发关注。究其原因，优化资产结构、缓解流动性压力是主要动因。国资平台需要通过盘活资产，提升资金使用效率，增强自身抗风险能力。

镜鉴咨询创始人张宏伟受访分析，地方国资平台挂售房产可分为几类：地方建筑类公司可能由于开发商拖欠工程款，通过出售其抵款的房源变现；国有公司自身运营不佳或陷入亏损，需出售房产回笼资金；国资与民企合作拿地开发，一些民企爆雷后，这些合作房源也被出售变现。

此外，全国多地近期推进国有资源资产化、国有资产证券化、国有资金杠杆化改革，卖房是资源资产化的直接表现，有利缓解地方财政吃紧压力。

由于整体供应量有限，国资平台集中出清房产相信对二手房影响不大。不过，在当前楼市整体下行的大背景下，也恐加剧市场的观望情绪。

内地楼市复苏仍未显现。国家统计局最新数据显示，11月70个城市新建商品住宅价格环比上月下降0.4%，延续下跌趋势。花旗集团分析师指出，中国楼市2026年可能面临严酷现实，除非流动性改善，否则销售额预计进一步下降11%。

杨浚源 

 

