海南封关｜iPhone 17最高减¥2140元 认住呢个型号……

海南自贸港18日全岛封关正式上路，免税购物成为外界关注焦点。12月18日封关首日，海南三亚免税消费热度迅速升温，特别是高单价电子产品吸引大量民众进场比价采购。在三亚免税城内，免税价格基础上再叠加地方消费券后，多款新款iPhone与内地官方售价出现明显价差，最高可省2140元（人民币，下同），让不少消费者排队选购，成为封关首日最具话题性的消费现象之一。

海南买iPhone有著数

据极目新闻，周四（18日）上午10时许，消费者排起长龙在海旅免税城一间售卖苹果产品的门店选购产品。iPhone 17 Pro Max 256GB版本的免税价格为9299元，与内地某电商平台苹果旗舰店比较，该版本的售价为9999元，两者售价相差700元。

海旅免税城，消费者排起长龙。 极目新闻

海旅免税城的apple产品，成为封关首日最具话题性的消费对象之一。 极目新闻

海旅免税城，iPhone售价。 极目新闻

iPhone 17 pro 256GB版本免税价为8299元，电商平台苹果旗舰店同款售价是8999元，也相差700元。

此外，相比iPhone17 Pro Max和iPhone 17 pro两个型号，iPhone 17的优惠幅度相对较小。iPhone17 256GB版本免税价为5579元，电商平台苹果旗舰店同款售价是5999元，差价为420元。

值得注意，该店工作人员表示，目前免税苹果产品不能使用国家补贴，但可以用政府免税消费券。以iPhone 17 Pro 256GB版本为例，可以领取满6000元减300元消费券，免税价加免税消费券，最终售价可以达到7999元，比在电商平台旗舰店买节省1000元。若是以售价最贵的iPhone 17 pro Max 2TB版本为例，其免税价格为16859元，连同满15000元减1000元消费券，最终售价为15859元，这比官网售价便宜了2140元。