Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳豪宅︱买家斥¥4800万购「凶宅」 提告获法院判退款

即时中国
更新时间：13:20 2025-12-19 HKT
发布时间：13:20 2025-12-19 HKT

深圳一栋豪宅2023年以逾4800万人民币高价卖出，买家事后发现房屋是一套凶宅，遂入禀法院要求退款，讵料被法院以风险自负为由拒绝。直至近日，广东省高级人民法院作出终审裁定，支持买家诉求并全额退款。

原房主女儿高坠身亡

该栋豪宅位于深圳市核心地段，由于原房主陈某涉黑犯罪，房屋被法院查封拍卖。2023年6月，经过公开竞价，郭某和贝某成功买下房屋，直至他们付款后才得知，该房屋在2021年曾发生高坠事件，造成一人死亡，死者正是陈某的女儿。

相关新闻：奇案解密︱花莲五子命案警察局长破迷信住凶宅一周 凶手父母9年后白骨现密林

郭某和贝某顿时受到沈重打击，他们随即向负责执行查封拍卖的揭阳市中级人民法院提出异议，要求撤销拍卖并退款，理由是揭阳中院从未披露关于凶宅信息，拍卖公告里也对此只字未提。

一审驳回后申请覆议

揭阳中院一审驳回请求，认为法院未掌握有关信息，且竞拍风险应由竞买人自行承担。郭某和贝某之后没有放弃，并向广东省高级人民法院申请覆议。

广东高院经审理认为，房屋内发生非正常死亡事件，根据社会公序良俗和交易习惯，将严重影响房屋价值和购买意愿，构成重大瑕疵。执行法院在拍卖前有法定责任进行审慎调查并主动披露，不能以不知情或瑕疵不担保为由免责。

广东高院补充，未披露关于凶宅信息属于《网络司法拍卖规定》中的瑕疵说明严重失实，导致买受人重大误解且购房自住目的无法实现，依法应撤销交易，返还竞拍款。

判决书强调，房屋是人们家庭起居生活的港湾，承载著主观情感。未披露非正常死亡信息，侵害了买受人择吉而居的合理期待与精神安宁。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
宏福苑大火殉职消防何伟豪出殡 灵车抵达浩园｜持续更新
突发
3小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
15小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
23小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
4小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
18小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
20小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
21小时前
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
投资理财
7小时前