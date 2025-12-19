深圳豪宅︱买家斥¥4800万购「凶宅」 提告获法院判退款

深圳一栋豪宅2023年以逾4800万人民币高价卖出，买家事后发现房屋是一套凶宅，遂入禀法院要求退款，讵料被法院以风险自负为由拒绝。直至近日，广东省高级人民法院作出终审裁定，支持买家诉求并全额退款。

原房主女儿高坠身亡

该栋豪宅位于深圳市核心地段，由于原房主陈某涉黑犯罪，房屋被法院查封拍卖。2023年6月，经过公开竞价，郭某和贝某成功买下房屋，直至他们付款后才得知，该房屋在2021年曾发生高坠事件，造成一人死亡，死者正是陈某的女儿。

郭某和贝某顿时受到沈重打击，他们随即向负责执行查封拍卖的揭阳市中级人民法院提出异议，要求撤销拍卖并退款，理由是揭阳中院从未披露关于凶宅信息，拍卖公告里也对此只字未提。

一审驳回后申请覆议

揭阳中院一审驳回请求，认为法院未掌握有关信息，且竞拍风险应由竞买人自行承担。郭某和贝某之后没有放弃，并向广东省高级人民法院申请覆议。

广东高院经审理认为，房屋内发生非正常死亡事件，根据社会公序良俗和交易习惯，将严重影响房屋价值和购买意愿，构成重大瑕疵。执行法院在拍卖前有法定责任进行审慎调查并主动披露，不能以不知情或瑕疵不担保为由免责。

广东高院补充，未披露关于凶宅信息属于《网络司法拍卖规定》中的瑕疵说明严重失实，导致买受人重大误解且购房自住目的无法实现，依法应撤销交易，返还竞拍款。

判决书强调，房屋是人们家庭起居生活的港湾，承载著主观情感。未披露非正常死亡信息，侵害了买受人择吉而居的合理期待与精神安宁。