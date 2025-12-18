Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

推理小说桥段︱深圳高中生变「大盗」 扫粉密码学校夹万偷手机

即时中国
更新时间：13:10 2025-12-18 HKT
发布时间：13:10 2025-12-18 HKT

推理小说常出现大盗在夹万上涂上粉末，以获取密码。有深圳高中学生被指参考小说桥段，照办煮碗打开学校夹万取走手机。近日，学校发布的处分通告在网上流传，校方事后证实事件。

内地「上游新闻」报道，该通告本月10日发出，记录4名学生被学校纪律处分。内容指，11月14日，该校高一学生田某某受推理小说启发，在班内的手机夹万密码盘表面涂抹粉笔灰；同班同学谢某某随后发现密码盘上​​的痕迹，成功破解密码并告知他人。

朋友圈分享密码

同班另一位同学马某某得知后，先拍片保存，再于个人朋友圈发布文字讯息。11月19日，同学迟某某利用密码打开夹万和取出手机。事件发生后，学校对对4人作出相应处分。

该校办公室负责人周一（15日）证实事件。调查发现，处分通告并非受罪学生发布，而是由个别学生发布，后来发布者已主动删除。校方一直禁止带手机入校，但作为寄宿学校，为了方便学生和家长，各班均配备手机夹万，要求学生每周日返校后统一存入，周五放学才取回。事发后，校方已重置密码，并将夹万放在教师办公室内。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
5小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
22小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
15小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
6小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
7小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
21小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
6小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
1小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
4小时前