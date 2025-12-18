监总局官员谈「反内卷」新规：打出「全网最低价」涉垄断

在防止低价竞争的「反内卷」成为中国官方既定方针下，国家市场监管总局官员17日说，监管部门将加速制定网路平台「反垄断合规指引」。未来，各网路平台若要求商家定出「全网最低价」，恐将构成「滥用市场支配地位」或垄断行为。

中新社报道，中国国家市场监管总局召开「民生领域反垄断执法专项行动成果」宣介专题记者会，该局反垄断执法一司副司长刘健在会中作上述表示。

中国国家市场监管总局11月间发布「互联网（网际网路）平台反垄断合规指引」的征求意见稿，宣称目的在更好地帮助平台业者精准辨识、评估、防范反垄断风险，进一步将规范界线明确化。

刘健表示，平台经济具有明显区别于传统经济的竞争特点。如大型平台企业规模效应、网路效应明显，易于展开跨界竞争、快速扩张，实现「赢者通吃」。

他说，平台企业作为「关键一个」，相对于平台内商家和消费者等「庞大一群」具有天然优势，具有制定规则、掌握数据、利用算法、分配流量的管理者属性。同时，平台经济具有独特的商业逻辑和行为模式，涉及平台生态多方主体利益，如何科学划定行为边界更为复杂。

刘健表示，从监管实际情况看，平台经济领域的垄断风险较为突出，各平台企业反垄断合规意识和能力有待提升。在此背景下，研究制定上述指引，目的是引导平台企业加强风险识别、风险管理和合规保障，有效防范反垄断合规风险，促进平台经济创新和健康发展。

刘健提到，这一指引总结过去执法经验，提醒平台业者一旦要求商家定出「全网最低价」的行为，可能构成「滥用市场支配地位」或协议垄断行为。