深圳16岁少年创业摆档卖烤鸡 日卖百只营业额过万全网羡慕

即时中国
更新时间：18:20 2025-12-17 HKT
发布时间：18:20 2025-12-17 HKT

深圳有少年14岁学师，16岁靠万多元人民币老本创业开烤鸡档，在网上广传后，生意愈做愈大，现在每日售出近百只荔枝木烤鸡，营业额过万，最大心愿是母亲不用天未光起身工作，以及供妹妹上学。

冀母不用0500「洗碗」赚钱

小陈是潮汕人，家有八兄妹，他排行第七。因家中没有条件让所有子女上学，小陈读至中二，14岁便出外谋生，「不忍妈妈凌晨5时起床做洗碗工」。

最初小陈当搬运工，存够万多元后，拜师学烤鸡，之后在深圳龙华城中村巷口开烤鸡档，靠荔枝木古法烧烤和秘制辣椒粉，将每只180天大的鸡，烤至渗著果木清香皮脆肉嫩。

烤鸡档逐渐获得街坊认可，常常来宵夜外，更因小陈随手拍的短片在网上推波助澜，人气不断升高，烤鸡档规模也不断扩大，现在已有40张餐桌，员工也加至15人。

小陈指，开档后，每日只能睡4、5个小时，凌晨5时开始挑选新鲜三黄鸡，之后腌制至少六小时，再以荔枝木炭火慢烤，并坚持使用活鸡现杀。

现在小陈每日顶著高温火炉，开炉3小时，烤出约百只鲜鸡，每晚也卖清，加上档内其他卤鸭翅、凉拌青瓜等小食，每日营业额也达万元。

小陈事业初有成，每月也会给家里打几万块钱，但母亲至今也不知自己的烤鸡档这样大。不过，他也谦称，仍要钻研手艺技巧，所以不敢收徒「先做好自己」，也不肯答应开加盟店，怕怀了招牌。

 

