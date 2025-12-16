大国重器︱彩虹-7隐身无人机首飞刺 专家：可持续侦察 助精准远程打击︱有片

空中幽灵现身！内地耗时多年研制的重量级军备「彩虹-7」高空高速隐身无人机，近日在西北某机场成功首飞。彩虹-7外形科幻、拥有27米长机翼像只「巨型蝙蝠」，2024年珠海航展露真容时，引起海内外关注。专家指出，彩虹-7未来可执行持续侦察监视、渗透慑压等任务，并为远程精确打击武器提供关键的目标指示，扮演的角色与美国RQ-180隐形无人侦察机类似。

▍中国组 ▍

具航时长速度快等优点

「可以起飞！」随着指令下达，彩虹-7的发动机发出低沉而有力的轰鸣，随即在跑道上平稳加速，如一道利箭般刺破渐亮的苍穹，轻盈离地，直冲云霄。据《新京报》现场报道，在长达20分钟的飞行中，彩虹-7按照预定航线和程序，优雅地完成了爬升、巡航、转弯等一系列动作，充分验证了其飞翼布局气动设计的优越性和飞行控制系统的可靠性。



「各系统工作正常！」「飞行状态稳定！」当无人机圆满完成所有预定测试科目，平稳地降落在跑道上的一刹那，指挥中心内外爆发出雷鸣般的掌声和欢呼声！年轻的工程师们激动得跳了起来，相互拥抱、击掌。

彩虹-7具有航时长、升限高、巡航速度快、任务能力强等优点，满足复杂条件下对地观测、数据保障等高端需求。中国航天科技集团李建华对北京《环球时报》称，彩虹-7相比其他无人机，需要测试的关键技术比较多，难度更大。这次首飞对其自主滑跑起降、姿态控制、轨迹跟踪等基本性能进行了验证，试飞结果很成功，后续还将开展飞行性能包线、载荷功能验证等测试。

彩虹-7首飞标志着中国在高性能、高隐身无人机领域的研制取得重大里程碑。与彩虹-3/4/5等旧型号采用的常规气动布局不同，彩虹-7选择了形同蝙蝠的飞翼布局，并对前缘高反射区采用吸波处理，在机体表面敷设隐形涂料，对所有检修口盖、起落架舱盖和弹舱等甚至连螺丝都要做专门处理，让其在战场环境下「神出鬼没」，扮演的角色与美国B-2隐形轰炸机、RQ-180隐形无人侦察机类似。