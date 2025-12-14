Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

寒流袭粤︱广州跌至5℃ 清远金子山现冰挂

即时中国
更新时间：15:20 2025-12-14 HKT
发布时间：15:20 2025-12-14 HKT

十二月中旬，广东民众终于感受到冬天滋味。在冷空气影响下，广东今日（14日）气温持续下降，早晨粤北部分市县出现低于5℃的低温，高海拔山区更有霜（冰）冻，清远金子山出现冰挂。 

广东省气象部门指出，冷空气从周六（13日）开始由北至南影响该省，到了今早，广东北部气温大多在10℃左右，相较13日气温继续下降，全省最大气温降幅达8.4℃。截至14日8时12分，全省有61个寒冷预警处于生效中。 

清远金子山受此轮冷空气影响明显。金子山今日最低气温跌至0℃，出现冰挂。此外，广州也受此轮冷空气影响，全市今日最低气温跌至5℃左右。广州市区不少市民都穿上厚衣，提供火锅或羊肉煲的餐厅挂出广告吸客。

