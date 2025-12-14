人民大学︱年轻人抢购「人大红」羽绒服 最贵¥899卖断市

年近岁末，严冬又至，羽绒服成为「必要装备」。有趣的是，近日一款由北京著名高校出品的羽绒服，竟然成为年轻人趋之若鹜的潮衣。中国人民大学899元（人民币，下同）「书记严选羽绒服」卖断货的消息，前日登上微博热搜，阅读量达2237万。

高校出品让人放心

事件的起因是中国人民大学党委书记张东刚在社交平台推荐该校新推出的「人大超绒羽绒服」。其中展示了红色羽绒服的宣传图，以及包括长款、短款、童款和多种家庭套餐的购买信息，并列出线下门店地址。



中国新闻周刊报道，帖子发出后，许多网友留言「求购」，甚至希望「抽奖赠送」。也有网友表示羽绒服「有点好看」，优惠后长款899元、短款399元、童款200元的价格被热议。该羽绒服的官方购买渠道——「人大红创」小程序因访问量过大一度无法打开。



一些年轻人表示，高校出品让人放心，「这么大的学校不至于自砸招牌」。艾媒咨询首席分析师张毅指出，高校羽绒服的热销还源于其情感价值：对在校学生，它是增强归属感的身份标识；对高校仰慕者，它则是一种情感寄托。