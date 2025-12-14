中国观察：中证监主席吴清笑谈「健在」 指外电误报

「参加这个会不是让大家看到我健在，主要还是来看看大家」，中国证券业协会第八次会员大会本月6日在北京举行，中国证监会主席吴清的开场白引发台下的一片笑声，「前一段时间出差的过程当中，碰到重要的通讯社『报道』一些情况，我倒是不以为意。但是由于那样一些误报，创造了很多的流量，浪费了一部分行业的同事们的精力，我倒觉得挺不应该的。」

上月13日，路透社引述知情人士报道，吴清因健康原因已向相关部门表达了辞职意愿，但尚不清楚是否已经获批，以及何时离任。由于前两任主席刘士余、易会满分别贬官落马，中证监主席一职似乎成为「高危职业」，而且吴清担任证监会主席以来，推出了一系列市场支持措施，上证综合指数累计上升45%，这一报道引发广泛关注。

不过，中国证监会官网当天报道，吴清11月10日至13日访问法国和巴西。此后，他又有三次公开亮相，包括：在证监会贯彻党的二十届四中全会精神宣讲报告会上做报告；会见阿塞拜疆中央银行行长卡济莫夫；出席证监会2025年以来新提拔晋升局处级干部宪法宣誓仪式。

吴清这次最新亮相，诙谐地不点名指路透社「误报」，显示他将继续执掌证监会。在这次大会，他除了鼓励头部机构通过并购重组打造国际一流投行，将对优质券商「适度松绑」，也强调对于加密资产等新业态要深入研判、审慎对待，看不清管不住的坚决不展业，违法违规的坚决不做。

中国证券业协会也产生了新一届领导机构，与此前会长和党委书记均由证监系统出身的官员兼任不同，这次由国泰海通证券董事长朱健当选会长，前北京证监局党委书记吴运浩担任协会党委书记、执行副会长。

纪晓华