北京下雪｜暴雪蓝色预警解除 「雪后北京」照片社媒洗板｜多图
更新时间：18:24 2025-12-13 HKT
发布时间：18:22 2025-12-13 HKT
发布时间：18:22 2025-12-13 HKT
北京市12日迎来降雪。据北京市突发事件预警信息发布中心最新消息，目前，北京市大部分地区降雪已结束，市气象台13日清晨6时30分解除暴雪蓝色预警信号。
相关新闻：北京城区今现降雪 直击绝美故宫 如何定义「初雪」？｜有片
北京雪后初晴，天朗气清，城市银装素裹。整座城市银装素裹。市民来到公园和社区广场，堆雪人、打雪仗，在清新空气与冬日盛景中，尽情享受雪后温情时光。社媒平台上，「北京下雪」「北京初雪来了」「故宫初雪」等成热门字词，北京下雪的相关照片在社媒平台「洗板」。新华社亦发布大量「北京下雪」相关照片。
