南京大屠杀88周年｜日本731部队罪行新档案公布 前队员承认浙赣地区发动细菌战｜有片

南京大屠杀死难者国家公祭日，中央档案馆今天（12月13日）公布了一批俄罗斯转交中方的苏联审讯日本731部队的解密档案材料。这批档案，包括对731部队成员的审讯记录、731部队罪行调查报告、苏联官方内部函电，起止时间为1939年5月11日至1950年12月25日。当中一些侦讯记录是首次公开，受审战犯对其违反国际公约、准备和实施细菌战的罪行供认不讳。

苏联在伯力审判侦讯首披露

档案材料以伯力审判档案为主体，跨越审判前、审判中、审判后三个历史阶段，首次披露苏联在伯力审判前期的侦讯过程，发现与731部队罪行相关人员多达200余人，对核心战犯、证人重点取证，最终锁定战犯12人进行公开审判。一些侦讯记录系首次公开，这些战犯对其违反国际公约、准备和实施细菌战的罪行供认不讳。

据专家介绍，俄方转交的这批档案，与我国保存的731部队遗址、731部队罪行档案互补互证，以历史铁证固化日本侵华细菌战罪行，再次证实日本细菌战是有组织、有预谋、自上而下成体是的国家犯罪。

南京大屠杀的惨绝人寰，731部队活人实验的令人发指，日本军国主义对中国和其他受害国人民犯下的罪行罄竹难书。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，防止日本军国主义死灰复燃是国际社会的共同意志。

专家表示，这批档案材料的挖掘和公布，再次为还原历史真相提供了不可辩驳的铁证，对弘扬正确二战史观、凝聚以爱国主义为核心的民族精神具有重要价值。

前成员亲述细菌战罪行

此外，在南京大屠杀死难者国家公祭日前夕，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆公布一段长38分钟的影片证言。前731部队队员西岛鹤雄揭露了这支部队曾利用气象数据实施细菌播撒和冻伤活体实验。

西岛鹤雄，于1938年10月加入731部队，是气象班成员。所谓气象班并非单纯的观测部门，而是731部队进行野外人体实验的辅助机构，其职责是通过测量风向风速等，确保撒播细菌达到最佳实验效果。

西岛鹤雄证实，在位于黑龙江省安达市的野外实验场，731部队的飞机降至距地仅50米的高度，向被绑在木桩上的受害者播撒细菌培养液，一次实验约30人，相互间隔约5米。实验结束后，他们被装入密闭货车运回部队，连续多日记录其发病症状与病程数据。

西岛鹤雄透露，曾有日本军医因摘掉口罩而感染致死，印证了菌液的极高致病性。

研究认为，这一证言与731部队原队员金子顺一1949年的医学博士论文《关于「降雨式」撒播的基础考察》互为佐证。该论文对细菌战攻击方式、细菌武器优缺点和实战效果等进行了比较研究。

西岛鹤雄的证言还披露了气象班参与冻伤实验的细节。侵华日军为解决高寒地区作战需要，在零下20到零下35摄氏度的环境中，强迫受害者裸露身体5至10分钟，以观察其变化情况。这与731部队冻伤班班长吉村寿人撰写的实验报告相吻合。其中，有的实验是在受害者断食两三天以及一昼夜不眠等条件下进行的。

据馆方介绍，影片由日本学者西里扶甬子在1997年录制的，于2019年捐赠给该馆。这一口述史料从加害者的视角，进一步还原了731部队的犯罪链条，再次证明侵华日军细菌战罪行是系统性的、非人道的，是不容置疑的历史真相。