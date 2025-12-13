Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陕西男热面汤灌口鼻杀妻判死缓 网友质疑太轻

即时中国
更新时间：10:28 2025-12-13 HKT
发布时间：10:28 2025-12-13 HKT

陕西男子李某春去年在自家面馆内，将热面汤强行灌入妻子口鼻，导致妻子当场窒息身亡。昨日该案在陕西省渭南市中级人民法院一审宣判，李某春被判死刑，缓期2年执行。网友留言批「判太轻」。

法院查明，李某春与死者吴某莉为夫妻，在陕西白水县经营面馆。去年6月以来，因吴某莉在网上有不当交友行为，二人产生矛盾。同年9月4日，李某春酒后与吴某莉在面馆发生争执，李某春殴打妻子，并向其浇灌常温面汤，最终妻子因呼吸道吸入面汤窒息身亡。

案发现场的面馆。红星新闻
法院认为，李某春因婚姻家庭矛盾，故意非法剥夺他人生命，已构成故意杀人罪。鉴于李某春有自首情节，且吴某莉对本案发生有一定责任，外加李某春取得了死者亲属谅解，故对其从轻处罚。

相关判罚引发网友争议，有留言称，在这宗受广泛关注的杀妻案中，对于和司法鉴定中心报告及媒体报道有明显事实出入的地方，法院有义务作出更详细解释来回应公众疑问，比如「常温面汤」是指一般意义的二三十度的体感常温，还是面汤常见的70度？

